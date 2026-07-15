Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής και η παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στις τελετές παράδοσής τους συνθέτουν το κυβερνητικό πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων, την ώρα που η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται διαρκώς γύρω από τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο, απορρίπτουν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, επιμένοντας ότι οι περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν μέρος μιας σταθερής πρακτικής που ακολουθείται από την αρχή της διακυβέρνησης.

Στο κυβερνητικό επιτελείο σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός δεν σταμάτησε ποτέ να επισκέπτεται την περιφέρεια, είτε για να παρακολουθεί την πρόοδο μεγάλων δημόσιων έργων είτε για να τα παραδίδει στους πολίτες μετά την ολοκλήρωσή τους. Όπως υποστηρίζουν, η φιλοσοφία της κυβέρνησης παραμένει προσανατολισμένη στην υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Βόρεια Εύβοια για την παράδοση του νέου οδικού άξονα Ροβιές – Ήλια. Πρόκειται για έργο που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναπτυξιακή της προοπτική. Παράλληλα θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας, ενώ θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς στέλνοντας τα δικά του πολιτικά μηνύματα.

Οι επόμενοι σταθμοί

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στα Γρεβενά, όπου θα παραδοθεί το νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 που συνδέει την Καλαμπάκα με τη Δυτική Μακεδονία. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το έργο κομβικής σημασίας, καθώς ενισχύει τη σύνδεση της Θεσσαλίας με την Εγνατία Οδό, περιορίζει τους χρόνους μετακίνησης και αυξάνει το επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Στο πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων περιλαμβάνεται ακόμη η λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς που θα εξυπηρετούν την ανατολική πλευρά της πόλης. Παράλληλα, αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα δέκα χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για το Flyover της Θεσσαλονίκης, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2027.

«Κλείνουν» παλιές εκκρεμότητες στις υποδομές

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019. Όπως αναφέρουν, αρκετά από τα έργα που ολοκληρώνονται σήμερα παρέμεναν για χρόνια σε εκκρεμότητα, ενώ πλέον περνούν στη φάση της λειτουργίας τους, ενισχύοντας την καθημερινότητα των πολιτών και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των περιοχών.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει τις υποδομές ως έναν από τους βασικούς άξονες της πολιτικής της, θεωρώντας ότι η ολοκλήρωση μεγάλων έργων αποτελεί απτό δείγμα του κυβερνητικού έργου και της συνέπειας απέναντι στις προεκλογικές δεσμεύσεις.

Το βλέμμα στη ΔΕΘ και στην επόμενη τετραετία

Στο Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας παραμένει αμετάβλητος και συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος. Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις εξαγγελίες που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα πληροφορίες οι ανακοινώσεις δεν θα περιορίζονται μόνο στα μέτρα της επόμενης χρονιάς, αλλά θα αποτελούν τον βασικό κορμό του σχεδιασμού για την επόμενη κυβερνητική θητεία. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για προτάσεις με δημοσιονομική τεκμηρίωση και δυνατότητα εφαρμογής, επιδιώκοντας να αντιπαραβάλουν αυτή τη στρατηγική με τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, τις οποίες χαρακτηρίζουν υπερβολικές και χωρίς επαρκή κοστολόγηση.

Η κριτική προς την αντιπολίτευση

Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι όσο πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση θα ενταθεί η πολιτική αντιπαράθεση. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα επιχειρήσουν να προσελκύσουν ψηφοφόρους μέσω παροχών και υποσχέσεων που, όπως υποστηρίζουν, δεν συνοδεύονται από αξιόπιστη οικονομική τεκμηρίωση.

Ειδική αναφορά γίνεται και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με κυβερνητικές πηγές να υποστηρίζουν ότι η πολιτική του παρουσία δεν συνιστά μια νέα πρόταση αλλά συνέχεια της πολιτικής πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ασκούν κριτική στη στάση του κόμματός του σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι διατηρεί επιλεκτική στάση απέναντι σε γεγονότα που, κατά την κυβέρνηση, έχουν ιδιαίτερο πολιτικό και κοινωνικό συμβολισμό.