Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη ψηφιακή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει. Μέχρι το τέλος Ιουλίου η ΑΑΔΕ αναμένεται να ενεργοποιήσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μια νέα πλατφόρμα που θα συγκεντρώσει σε έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο όλα τα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Η αρχή θα γίνει από τα αγροτεμάχια και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς οι αγρότες θα είναι οι πρώτοι που θα κληθούν να ελέγξουν αν τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι σωστά. Η διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο ΜΙΔΑ θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των αγροτικών ενισχύσεων και ειδικότερα της προκαταβολής που προγραμματίζεται να καταβληθεί τον Οκτώβριο.

Αυτό σημαίνει ότι εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί σωστά ή παρουσιάζουν αποκλίσεις με τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των επιδοτήσεων. Για τον λόγο αυτό οι παραγωγοί θα πρέπει να προχωρήσουν εγκαίρως σε διορθώσεις, όπου χρειάζεται.

Οι πρώτες δοκιμές του νέου συστήματος αποκάλυψαν σημαντικά προβλήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν διαφορές ανάμεσα στα στοιχεία του Ε9 και του Κτηματολογίου, ενώ δεν λείπουν οι ιδιοκτησίες με εκκρεμότητες ή οι εκτάσεις που εμφανίζονται ως δημόσιες εξαιτίας δασικών χαρτών ή ελλιπών τίτλων, παρότι καλλιεργούνται εδώ και πολλά χρόνια από ιδιώτες.

Για να αποφευχθούν μαζικά προβλήματα κατά την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, εξετάζεται μεταβατική περίοδος διάρκειας οκτώ έως δέκα μηνών. Στο διάστημα αυτό οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την εικόνα της περιουσίας τους και να διορθώσουν λάθη πριν ενεργοποιηθούν πλήρως οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Πώς θα γίνουν οι διορθώσεις και τι θα συμβεί εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις

Οι διορθώσεις θα ξεκινούν από το Ε9, το οποίο αποτελεί τη βασική πηγή στοιχείων για το νέο μητρώο. Αν στη συνέχεια διαπιστωθούν αποκλίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρούν σε αλλαγές στο Κτηματολόγιο, στους τίτλους ιδιοκτησίας ή στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ανάλογα με την περίπτωση.

Παράλληλα, η μεταβατική λειτουργία θα δώσει στην ΑΑΔΕ τη δυνατότητα να δοκιμάσει στην πράξη τη διασύνδεση όλων των πληροφοριακών συστημάτων και να αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα πριν το ΜΙΔΑ χρησιμοποιηθεί ως βασική βάση δεδομένων για φορολογικούς υπολογισμούς, στεγαστικές πολιτικές, επιδόματα και ελέγχους.

Το νέο μητρώο φιλοδοξεί να βάλει τέλος στον κατακερματισμό των πληροφοριών που υπάρχει σήμερα. Μέχρι τώρα τα στοιχεία για ένα ακίνητο βρίσκονται διασκορπισμένα στο Ε9, στο Κτηματολόγιο, στον ΔΕΔΔΗΕ, στις δηλώσεις μισθώσεων, στους δήμους και σε άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται χιλιάδες αναντιστοιχίες.

Με το ΜΙΔΑ κάθε ακίνητο θα αποκτήσει έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό φάκελο. Σε αυτόν θα καταγράφονται το είδος του ακινήτου, η επιφάνεια, η θέση, η χρήση, η κατάσταση ηλεκτροδότησης, αν είναι μισθωμένο, ιδιοκατοικούμενο, κενό ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, καθώς και ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, οικοδομικές άδειες και, όπου υπάρχουν, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

Η δημιουργία αυτής της ενιαίας βάσης δεδομένων θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει ευκολότερα περιπτώσεις όπου υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωμένων στοιχείων. Εφόσον, για παράδειγμα, ένα ακίνητο εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο αλλά όχι στο Ε9, θα μπορεί να ξεκινά φορολογικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι ακίνητης περιουσίας.

Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να αποκτήσει για πρώτη φορά μια πλήρη, διαρκώς ενημερωμένη και αξιόπιστη εικόνα της ακίνητης περιουσίας στη χώρα, περιορίζοντας τα λάθη, τις παραλείψεις και τις ασυμφωνίες που μέχρι σήμερα δυσκολεύουν τόσο τους φορολογούμενους όσο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς