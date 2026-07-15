Το FBI προσφέρει αμοιβή 15.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και την καταδίκη του υπεύθυνου ή των υπευθύνων για τον θάνατο νεογέννητου, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε φορητή τουαλέτα κατά τη διάρκεια δημοφιλούς μουσικού φεστιβάλ στο Μίσιγκαν.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες εβδομάδες μετά τον εντοπισμό του βρέφους, στις 28 Ιουνίου, σε φορητή τουαλέτα στον χώρο κατασκήνωσης του φεστιβάλ Electric Forest, σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν.

Το νεογέννητο, ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών, εντοπίστηκε από εργαζόμενο εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση των φορητών τουαλετών. Τα προκαταρκτικά ευρήματα της νεκροψίας έδειξαν ότι το βρέφος είχε γεννηθεί ζωντανό.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές εξέτασαν μια γυναίκα από το Μασκίγκον, η οποία είχε παραστεί στο τετραήμερο φεστιβάλ και θεωρήθηκε ότι διέθετε πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, συνεργάστηκε πλήρως με τους ερευνητές και πλέον δεν θεωρείται ύποπτη.

Το γραφείο του FBI στο Ντιτρόιτ συνδράμει την Αστυνομία του Μίσιγκαν στις έρευνες, ενώ η αμοιβή αφορά πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση, τη σύλληψη και την καταδίκη των υπευθύνων.

Το sold out φεστιβάλ φιλοξενήθηκε στο Double JJ Ranch, στο Ρόθμπερι του Μίσιγκαν, με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών ηλεκτρονικής μουσικής.

Οι αρχές δηλώνουν βέβαιες ότι η αξιοποίηση των εγκληματολογικών στοιχείων και η συνέχιση της έρευνας θα οδηγήσουν στον εντοπισμό υπόπτου.

«Οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχουν άτομα που διαθέτουν κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση, αλλά ενδέχεται να διστάζουν να τις γνωστοποιήσουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τον θάνατο του νεογέννητου καλείται να επικοινωνήσει με την Αστυνομία του Μίσιγκαν ή με το FBI.