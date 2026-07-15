Ρωσικό διαστημόπλοιο μετέφερε με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ), το βράδυ της Τρίτης, δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη.

Η ρωσική υπηρεσία διαστήματος Roscosmos διευκρίνισε χθες βράδυ μέσω Telegram ότι το διαστημόπλοιο Soyuz MS-29 προσδέθηκε στον ΔΔΣ περίπου τρεις ώρες μετά την απογείωσή του από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν.

🇷🇺 A Soyuz MS-29 acoplou com sucesso no módulo russo Prichal na Estação Espacial Internacional (ISS). pic.twitter.com/YAIUHIH2dV — Pescador de Curiosos (@de_pescado34475) July 14, 2026

Το πλήρωμα της κατά σειρά 75ης αποστολής του σταθμού αποτελείται από τον ρώσο κοσμοναύτη Πιοτρ Ντούμπροφ, τη ρωσίδα κοσμοναύτισσα Άννα Κίκινα και τον αμερικανό αστροναύτη Ανίλ Μένον.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος NASA Τζάρεντ Άιζαξον ταξίδεψε στο Μπαϊκονούρ για την εκτόξευση, την οποία παρακολούθησε μαζί με τον ρώσο ομόλογό του Ντμίτρι Μπακάνοφ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία οκτώ χρόνια που επικεφαλής της NASA παρέστη σε εκτόξευση κοινής αμερικανορωσικής διαστημικής αποστολής στο Μπαϊκονούρ.

Soyuz MS-29 lifts off! 🚀



Anil Menon, Pyotr Dubrov & Anna Kikina head to ISS after 10:47 a.m. EDT launch from Baikonur on July 14, 2026. Fast 3-hour ride to dock.#SoyuzMS29 #ISS #SpaceLaunch pic.twitter.com/SIGsnjkKRL — The Space Road (@thespaceroad) July 14, 2026

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι κ.κ. Άιζαξον και Μπακάνοφ συμφώνησαν να παρατείνουν τη συνεργασία των δυο κρατών ως προς τις διαστημικές αποστολές μέχρι το 2030, κατά τη διάρκεια συζήτησής τους. Ο κ. Μπακάνοφ διαβεβαίωσε πως η διμερής συνεργασία θα συνεχιστεί με την αποστολή κοινών πληρωμάτων στον ΔΔΣ ως το τέλος της επιχειρησιακής ζωής του.

Στον ΔΔΣ συμμετέχουν, πέρα από τη NASA και τη Roscosmos, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, καθώς και αυτές του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Παρότι η σχέση ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση επιδεινώθηκε ραγδαία, έφτασε στο ναδίρ μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014 και τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο ΔΔΣ παραμένει ένα από τα ελάχιστα πεδία όπου η συνεργασία συνεχίζεται απρόσκοπτα.