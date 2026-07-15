Χιλιάδες εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι μέχρι σήμερα έμεναν εκτός επικουρικής ασφάλισης, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν δεύτερη συνταξιοδοτική παροχή. Η νέα ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 41 του πρόσφατου νόμου για την ισότητα των δύο φύλων στην αμοιβή, δίνει τη δυνατότητα προαιρετικής ένταξης στην επικουρική ασφάλιση, καλύπτοντας ένα κενό που παρέμενε για χρόνια σε σημαντικό αριθμό εργαζομένων.

Η διάταξη αφορά υπαλλήλους που εργάζονται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν υπάγονταν σε καθεστώς επικουρικής ασφάλισης. Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μπορούσαν να προσβλέπουν μόνο στην κύρια σύνταξη, χωρίς τη δυνατότητα λήψης επικουρικής παροχής.

Πλέον μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν προαιρετικά είτε στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ είτε στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), με την επιλογή να καθορίζεται κυρίως από το έτος γέννησής τους.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, όσοι έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1986 μπορούν να επιλέξουν την προαιρετική υπαγωγή τους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Αντίθετα, όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1987 και μετά υπάγονται στο ΤΕΚΑ, το οποίο λειτουργεί με κεφαλαιοποιητικό σύστημα και ατομικούς λογαριασμούς εισφορών.

Για τους νεότερους εργαζόμενους, η δυνατότητα ένταξης στο ΤΕΚΑ αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη ευκαιρία απόκτησης επικουρικής ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ για όσους ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες η επιλογή παραμένει ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Για όσους υποβάλουν αίτηση μετά τη συμπλήρωση του 47ου έτους της ηλικίας τους καταργείται ο ηλικιακός περιορισμός που ίσχυε μέχρι σήμερα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβατική διάταξη που περιλαμβάνεται στον νέο νόμο. Για όσους υποβάλουν αίτηση μετά τη συμπλήρωση του 47ου έτους της ηλικίας τους καταργείται ο ηλικιακός περιορισμός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Έτσι, ανεξάρτητα από το έτος γέννησής τους, αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα ασφαλιστούν στο ΤΕΚΑ ή στον e-ΕΦΚΑ. Η δυνατότητα αυτή θα παραμείνει ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, δεν αλλάζει το ισχύον καθεστώς για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν ήδη δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Εξακολουθούν να μπορούν να εντάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, καθώς και πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση βάσει ειδικών ή γενικών διατάξεων της νομοθεσίας.

Με τη νέα παρέμβαση το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να καλύψει ένα διαχρονικό ασφαλιστικό κενό που αφορούσε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι, παρά τη μόνιμη ή μακροχρόνια απασχόλησή τους, δεν διέθεταν επικουρική ασφαλιστική κάλυψη.

Παράλληλα, η ρύθμιση διευρύνει τη βάση των ασφαλισμένων τόσο στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ όσο και στο νέο κεφαλαιοποιητικό μοντέλο του ΤΕΚΑ. Για τους εργαζόμενους που θα επιλέξουν να ενταχθούν, η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα επηρεάσει τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές τους παροχές, προσθέτοντας μια δεύτερη σύνταξη πέραν της κύριας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού.