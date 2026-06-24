Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης του αγώνα της Αγγλίας με αντίπαλο τη Γκάνα αλλά ο ίδιος έδειξε να διαφωνεί.

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και σταρ και της Εθνικής Αγγλίας έκανε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης κόντρα στη Γκάνα. Έχοντας πάρει το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του αγώνα ο Μπέλιγχαμ τόνισε – έχοντας και την απορία του γιατί το έλαβε – ότι «δεν το άξιζα το βραβείο για να είμαι ειλικρινής. Πιθανώς έπρεπε να το δώσουν σε έναν από τους παίκτες της Γκάνας που αμύνθηκαν τόσο καλά.

Είχα μερικές στιγμές. Ήταν δύσκολο να μπω στο ματς αλλά είμαι ευγνώμων σε όποιον με ψήφισε. Ωστόσο θα έπρεπε να το πάρει ένας παίκτης της Γκάνας, συγχαρητήρια στα παιδιά».

Ακολούθως είπε: «Όπως πάντα έχουμε τον… πυρετό των δεύτερων παιχνιδιών. Η Αγγλία πάντα κερδίζει το πρώτο ματς τα πάει καλά αλλά μετά φέρνει ισοπαλία στο δεύτερο. Αυτό είναι ΟΚ: η Γκάνα έπαιξε για την ισοπαλία, μιας και με αυτό το αποτέλεσμα προκρίνεται και τους βγάζω το καπέλο. Τα πήγαν περίφημα».