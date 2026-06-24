Ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν το Μουντιάλ 1994 ήταν ο… πρόωρος αποκλεισμός της Γερμανίας, ακόμη πιο πρόωρο όμως ήταν το τέλος του Στέφαν Έφενμπεργκ, λόγω μιας χειρονομίας που έμεινε στην ιστορία…

Φιναλίστ το 1982 και το 1986 και παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1990, η Γερμανία είχε μετατρέψει σε… ρουτίνα το να φτάνει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτός ήταν επομένως ο στόχος της και το 1994, αν και οι συνθήκες δεν ήταν το ίδιο ευνοϊκές. Οι αστέρες που είχαν κάνει τη διαφορά το 1990, βλέπετε, δεν ήταν και στην καλύτερή τους κατάσταση, ενώ ο Φραντς Μπεκενμπάουερ είχε αντικατασταθεί από τον Μπέρτι Φογκτς.

Παρ’ όλα αυτά, οι Γερμανοί αισιοδοξούσαν και ένας από τους λόγους ήταν η παρουσία του Έφενμπεργκ, ο οποίος στα 26 του χρόνια ήταν ένας από τους παίκτες που θα έπρεπε να λάμψουν. Ένας από αυτούς από τους οποίους είχαν μεγάλες προσδοκίες οι συμπατριώτες του. Οι δικές του προσδοκίες, πάντως, δεν ήταν και τόσο υψηλές… Το μόνο που ήθελε ήταν να παίζει και να μην τον εκνευρίζουν δημοσιογράφοι ή οπαδοί με την κριτική τους. Και τελικά τον εκνεύρισαν…

Τα «πάντσερ» ξεκίνησαν με νίκη με 1-0 επί της Βολιβίας, ακολούθησε το 1-1 με την Ισπανία και στην 3η αγωνιστική του ομίλου αντιμετώπισαν τη Νότια Κορέα, με το σκορ να είναι 3-0 από νωρίς. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε 3-2 και στο 75′ ο Φογκτς αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Έφενμπεργκ με τον Χέλμερ. Ως εδώ όλα καλά… Τα προβλήματα άρχισαν όταν οι Γερμανοί στις εξέδρες άρχισαν να αποδοκιμάζουν τον παίκτη που αποχωρούσε, επειδή η απόδοσή του δεν ήταν καλή.

Άνθρωπος που δεν αργεί να πάρει ανάποδες, όπως έδειξε και στη συνέχεια της καριέρας του, ο Έφενμπεργκ αποφάσισε να απαντήσει. Και απάντησε με τρόπο που έκανε έξαλλους τους πάντες, καθώς σήκωσε το μεσαίο δάχτυλό του προς την πλευρά των οπαδών που αποδοκίμαζαν. Οι φίλαθλοι, οι δημοσιογράφοι, η ομοσπονδία της χώρας, όλοι έγιναν έξω φρενών με την κίνηση του 26χρονου χαφ, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, είτε το ήξερε είτε όχι, έβαζε τέλος στην παρουσία του στην εθνική ομάδα.

Ο Φογκτς αποφάσισε την άμεση αποχώρηση του Έφενμπεργκ από τις ΗΠΑ και ουσιαστικά αυτό ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι με τη «νασιονάλμανσαφτ», καθώς από εκεί και πέρα αγωνίστηκε μόνο σε δύο φιλικά, τέσσερα χρόνια αργότερα. Η Γερμανία αποκλείστηκε τελικά στους προημιτελικούς από τη Βουλγαρία και ο Έφενμπεργκ συνέχισε στο υπόλοιπο της καριέρας του να κάνει αυτό που αισθάνεται, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις φίλων ή εχθρών…