Η Γαλλία είναι η χώρα στην οποία έχουν γεννηθεί οι περισσότεροι -και συγκεκριμένα 99- από τους παίκτες που παίρνουν μέρος στο Μουντιάλ 2026.

Από τους 26 παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή των «τρικολόρ», οι 23 έχουν γεννηθεί στη Γαλλία ενώ ο Μίκαελ Ολίσε γεννήθηκε στην Αγγλία, ο Μάρκους Τουράμ στην Ιταλία και ο Μπρις Σαμπά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρει η εταιρεία αναλύσεων Opta, στηη Γαλλία έχουν γεννηθεί 13 παίκτες της Αλγερίας, 12 που παίζουν στην Αϊτή, 11 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, 10 της Σενεγάλης, 8 της Ακτής Ελεφαντοστού, 7 της Τυνησίας, 6 του Μαρόκο, 3 του Πράσινου Ακρωτήριου, 3 της Γκάνας, ένας της Αιγύπτου, ένας του Κατάρ και ένας της Ισπανίας.

Στη 2η θέση είναι η Ολλανδία, όπου έχουν γεννηθεί 67 από τους παίκτες που αγωνίζονται στο Μουντιάλ 2026 και ακολουθούν η Γερμανία με 50, η Αγγλία με 49 και το Βέλγιο με 36.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις ομάδες που έχουν αρκετούς παίκτες που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες, στην 1η θέση της σχετικής λίστας είναι το Κουρασάο καθώς οι 25 από τους 26 γεννήθηκαν στην Ολλανδία ενώ είναι μόνο εννιά οι ομάδες που έχουν αποκλειστικά παίκτες που γεννήθηκαν στις χώρες που εκπροσωπούν: Σουηδία, Νότια Αφρική, Σαουδική Αραβία, Παναμάς, Ολλανδία, Τσεχία, Κολομβία, Βραζιλία και Αυστρία.