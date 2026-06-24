Ο Λιονέλ Μέσι έχει μπει με φόρα στο Μουντιάλ 2026 και ήδη κάποιοι σκέφτονται αν θα τον δουν και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον ίδιο να απαντάει σε σχετική ερώτηση.

Στην ηλικία των 39 ετών πλέον, ο Αργεντίνος παραμένει καθοριστικός για την εθνική ομάδα της χώρας του, την οποία έχει οδηγήσει σε δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο φετινό Μουντιάλ, με τον ίδιο να έχει ήδη πετύχει 5 γκολ.

Ο Μέσι είναι, πλέον, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να συνεχίσει την καριέρα του, η απάντησή του ήταν καταφατική.

«Ναι, ναι… Θα συνεχίσω για κάποιο χρονικό διάστημα, αρκεί να μπορώ να συνεισφέρω, να νιώθω καλά σωματικά και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου… Θα συνεχίσω να παίζω», είπε ο Αργεντίνος άσος, ο οποίος στη συνέχεια απάντησε και στο αν θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ 2030.

«Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτό αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται λίγο μακρινό… Αλλά, όπως είπα, ζω μέρα με τη μέρα και επικεντρώνομαι στο παρόν», ήταν η απάντησή του.