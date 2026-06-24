Η φώτο προφίλ που επέλεξε ο Νεϊμάρ για τον λογαριασμό του στο Instagram μοιάζει με μήνυμα απόσυρσης από την εθνική Βραζιλίας μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026.

Η παρουσία ή μη του 34χρονου άσου στην αποστολή της «σελεσάο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε μεγάλο θέμα στη χώρα, με τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλαμβάνει τελικά κανονικά στην αποστολή.

Ο Νεϊμάρ απουσίασε από τα πρώτα δύο παιχνίδια λόγω τραυματισμού και ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του στη φετινή διοργάνωση στο ματς με τη Σκωτία, σε ένα πιο γενικό πλαίσιο όμως ετοιμάζεται και για την απόσυρσή του από την εθνική Βραζιλίας.

Αυτό συμπεραίνει κανείς, υπολογίζοντας και την ηλικία του συν τα συχνά προβλήματα τραυματισμών, από τη φώτο προφίλ που έβαλε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Βραζιλιάνος σταρ έχει βάλει μια φωτογραφία του και έχει γράψει «The Last Dance», κίνηση που δείχνει πως μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πλην συγκλονιστικού απροόπτου, θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας του.