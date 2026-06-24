Θα είναι σε θέση ο Νεϊμάρ να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας με τη Σκωτία, κάτι που ανέφερε ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ιταλός τεχνικός της Σελεσάο, Κάρλο Αντσελότι, τοποθετήθηκε αναφορικά με το status της ετοιμότητας του Νεϊμάρ για τον αγώνα του Μουντιάλ απέναντι στη Σκωτία.

«Ο Νεϊμάρ είναι διαθέσιμος. Προπονήθηκε καλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, προετοιμάστηκε καλά για τον αγώνα, ώστε να μπορεί να παίξει με τους άλλους παίκτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επέστρεψε. Με την ποιότητά του, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του έμπειρου τεχνικού της Εθνικής Βραζιλίας.

Στη συνέχεια πέταξε και την διαφορετική δήλωσή του λέγοντας ότι «μπορεί να παίξει. Εδώ εγώ μπορώ να παίξω 90 λεπτά περπατώντας. Εκείνος μπορεί να παίξει. Είναι καλά. Προπονήθηκε πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του».