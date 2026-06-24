Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε και εκείνη τα συλλυπητήριά της για τον Τάκη Γκώνια, που στο παρελθόν φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα.

Νέο σοκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο το πρωί της Τετάρτης (24/06) καθώς είχε προηγηθεί ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα. Ο Τάκης Γκώνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, μετά από πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση εκφράζοντας την θλίψη και την οδύνη τους. Με τον Ολυμπιακό, ο Γκώνιας μέτρησε 89 αγώνες και σκόραρε μία φορά και ενώ είχε και 6 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Τάκη Γκώνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».