Το 0-0 με τη Γκάνα συνέχισε ένα αρνητικό σερί για την Εθνική ομάδα της Αγγλίας σε επίπεδο μεγάλων διοργάνωσεων.

Η Αγγλία έχει πλέον ένα σερί από το Euro του 2020 που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ποιο είναι αυτό το αρνητικό σερί; Ότι στα 4 τελευταία τουρνουά δεν νικά στις δεύτερες αγωνιστικές. Συγκεκριμένα, στα τελευταία πέντε διεθνή της τουρνουά, μόνο το 2018, τα «Τρία Λιοντάρια» κατάφεραν να νικήσουν στην δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Στα γήπεδα της Ρωσίας – τότε – το σύνολο του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επικράτησε με σκορ 6-1 του Παναμά. Δύο χρόνια αργότερα στο «Γουέμπλεϊ» η Αγγλία έμενε στο 0-0 απέναντι στη Σκωτία ενώ το 2022 στο Κατάρ οι ΗΠΑ ήταν αυτές σταμάτησαν τον Κέιν και την παρέα του, παίρνοντας τον βαθμό με ακόμα ένα 0-0. Το 2024 στη Γερμανία απέναντι στη Δανία η Αγγλία έμεινε στο 1-1. Και το 2026 ήρθε το 0-0 στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Γκάνα.