Η Κολομβία συνέχισε με το απόλυτο στη φάση των ομίλων και εξασφάλισε από νωρίς την παρουσία της στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Νοτιοαμερικανοί λύγισαν τη σθεναρή αντίσταση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με 1-0, χάρη στο γκολ του Μουνιός στο 76ο λεπτό, και πλέον θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση του 11ου ομίλου απέναντι στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία έχει επίσης τέσσερις βαθμούς. Το Κονγκό παρέμεινε στον έναν βαθμό, διατηρώντας μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης, ενώ το Ουζμπεκιστάν βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμολογικό όφελος.

Στον 12ο όμιλο, η Κροατία πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στον Παναμά, επικρατώντας με 1-0 και παραμένοντας ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Ο Ζλάτκο Ντάλιτς βρήκε τη λύση από τον πάγκο, καθώς ο Μπούντιμιρ, που πέρασε στο ματς με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 54′. Οι Κροάτες έφτασαν τους τρεις βαθμούς και θα παίξουν τα πάντα για όλα απέναντι στη Γκάνα την τελευταία αγωνιστική, σε έναν όμιλο όπου τόσο οι Αφρικανοί όσο και η Αγγλία βρίσκονται στους τέσσερις βαθμούς. Αντίθετα, ο Παναμάς έμεινε χωρίς βαθμό και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση.

Απρόσμενη απώλεια για την Αγγλία, η οποία μετά την εμφατική νίκη της στην πρεμιέρα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γκάνας, μένοντας στο 0-0. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ συνάντησε μια εξαιρετικά οργανωμένη αμυντική διάταξη από τους Αφρικανούς, οι οποίοι επέλεξαν χαμηλά μέτρα και περιόρισαν σημαντικά τις επιθετικές επιλογές των «Τριών Λιονταριών». Έτσι, οι Άγγλοι δεν κατάφεραν να «σφραγίσουν» από τώρα την πρόκριση στους «32» και θα χρειαστούν θετικό αποτέλεσμα στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Παναμά για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια τους στο τουρνουά.