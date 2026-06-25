Η καριέρα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με την εθνική Αργεντινής έλαβε δραματικό και οριστικό τέλος στις 25 Ιουνίου 1994, στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά το θετικό δείγμα σε έλεγχο αντιντόπινγκ που οδήγησε στον αποκλεισμό του από τη διοργάνωση.

Το τελευταίο του παιχνίδι με την «αλμπισελέστε» διεξήχθη στο Μπόστον απέναντι στη Νιγηρία (2-1), όπου ο Αργεντινός σταρ συμμετείχε για τελευταία φορά σε Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, η νοσοκόμα Σου Έλεν Κάρπεντερ τον συνόδευσε στη διαδικασία του ελέγχου, καθώς είχε επιλεγεί τυχαία για αντιντόπινγκ τεστ, γεγονός που έμελλε να συνδεθεί με μία από τις πιο εμβληματικές και ταυτόχρονα σκοτεινές στιγμές της διοργάνωσης.

Πέντε ημέρες αργότερα, ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο Μαραντόνα είχε βρεθεί θετικός σε εφεδρίνη, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από το τουρνουά και την επιβολή ποινής 15 μηνών. Η απόφαση σήμανε ουσιαστικά και το τέλος της διεθνούς του καριέρας, καθώς δεν επανέκαμψε ποτέ στο ίδιο επίπεδο με την εθνική ομάδα.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αργεντινή και διεθνώς, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να μιλά για «αδικία» και να υποστηρίζει ότι η χρήση απαγορευμένων ουσιών δεν ήταν σκόπιμη, αλλά αποτέλεσμα σκευασμάτων που του είχαν χορηγηθεί από το επιτελείο του.

Το γεγονός αυτό σηματοδότησε το πιο αμφιλεγόμενο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του διαδρομής και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, κλείνοντας με οδυνηρό τρόπο την πορεία ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών με την εθνική Αργεντινής.