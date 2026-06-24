Η εθνική ομάδα του Ιράν έλαβε άδεια από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να εισέλθει στη χώρα μία ημέρα νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενόψει του τελευταίου αγώνα της για τη φάση των ομίλων την Παρασκευή.

Η αλλαγή αυτή στην πολιτική μετανάστευσης έρχεται μετά από συνεχείς διαμαρτυρίες μελών της ιρανικής αποστολής ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί επηρέαζαν την προετοιμασία και την απόδοσή τους στη διοργάνωση.

Η αποστολή θα μπορεί πλέον να αναχωρήσει από τη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικού την Τετάρτη, δύο ημέρες πριν από τον αγώνα με την Αίγυπτο στο Σιάτλ, γεγονός που διευκολύνει την προετοιμασία της. Στους προηγούμενους αγώνες με τη Νέα Ζηλανδία (2-2) και το Βέλγιο (0-0) στο Λος Άντζελες, η μετακίνηση επιτρεπόταν μόνο μία ημέρα πριν τον αγώνα.

«Για τον τρίτο αγώνα της ιρανικής ομάδας στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου, δόθηκε άδεια εισόδου στις ΗΠΑ δύο ημέρες πριν από τον αγώνα. Η ομάδα θα εξακολουθήσει να υποχρεούται να αποχωρεί την ίδια ημέρα μετά τη λήξη του αγώνα. Τα μέτρα ασφαλείας και τα πρωτόκολλα παραμένουν τα ίδια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διοργάνωση ενός όσο το δυνατόν πιο ασφαλούς τουρνουά για παίκτες, προσωπικό και φιλάθλους», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για τη FIFA, ανέφερε ότι εξαρχής υπήρχε πρόθεση να παρακολουθούνται οι μετακινήσεις της ομάδας στους πρώτους αγώνες και, εφόσον όλα κυλούσαν ομαλά, να τους δοθεί μία επιπλέον ημέρα παραμονής λόγω του μεγαλύτερου χρόνου ταξιδιού.

Παρά τη μικρή αυτή χαλάρωση, η ιρανική αποστολή ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να αναχωρεί άμεσα μετά τη λήξη των αγώνων. «Μας έχουν πει ότι πρέπει να φεύγουμε αμέσως», δήλωσε ο προπονητής Αμίρ Γκαλενοέι. «Αυτό μας δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο. Είναι πολύ παράξενο. Φαίνεται σαν άλλοι να σχεδιάζουν το πρόγραμμά μας. Η ομάδα μας είναι η πιο αδικημένη σε όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου δήλωσε ότι προτίθεται να καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA για τις ταξιδιωτικές συνθήκες της αποστολής.

Το Ιράν βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Ομίλου με δύο βαθμούς μετά από δύο αγώνες και διεκδικεί την πρώτη του πρόκριση στη φάση των νοκ-άουτ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην ομάδα, ορισμένα μέλη της αποστολής που δεν έλαβαν αρχικά βίζα για τις ΗΠΑ εξακολουθούν να μην έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα. Συνολικά, 13 μέλη του επιτελείου είχαν μείνει εκτός έγκρισης πριν την αναχώρηση από την Τουρκία και παρέμειναν στο Μεξικό.

Κατά τη μετάβαση από την Τουρκία στο Μεξικό, οι παίκτες φορούσαν κονκάρδες με τον αριθμό «168» προς τιμήν παιδιών που, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, σκοτώθηκαν σε σχολείο την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν (28 Φεβρουαρίου 2026). Παρόμοια σύμβολα και συνθήματα εμφανίστηκαν και σε άλλες στιγμές της προετοιμασίας της ομάδας. Η FIFA έχει ερωτηθεί για το κατά πόσο τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τους κανονισμούς περί πολιτικών μηνυμάτων, ενώ και ο Λευκός Οίκος έχει κληθεί να σχολιάσει τη σχετική βιντεοσκόπηση της ομάδας.