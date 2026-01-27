Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ θα παραμείνει στη θέση της. Αυτό δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που σχολίασε ότι η Νόεμ έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά». Ωστόσο, η αντιπολίτευση συνεχίζει να ζητεί την παραίτηση της υπουργού.

«Όχι», απάντησε κατηγορηματικά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν η Νόεμ θα εγκαταλείψει τη θέση της. Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «πολύ λυπηρό» τον θάνατο δεύτερου Αμερικανού διαδηλωτή από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, το Σάββατο, στη Μινεάπολη.

Αν και δεν υιοθέτησε τον χαρακτηρισμό «δολοφόνος» που είχε χρησιμοποιήσει ο σύμβουλός του Στίβεν Μίλερ για να περιγράψει τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι – τον άνδρα που πυροβόλησαν και σκότωσαν πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) –, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το θύμα δεν έπρεπε να φέρει όπλο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θεωρεί πως ο Άλεξ Πρέτι είχε ενεργήσει σαν «δολοφόνος», ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε αρνητικά, αλλά πρόσθεσε πως «δεν έπρεπε να εμφανιστεί με όπλο» σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνοντας λόγο για «πολύ ατυχές περιστατικό».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τις ενέργειες των ομοσπονδιακών πρακτόρων, ορισμένοι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι ο Πρέτι οπλοφορούσε, ένα επιχείρημα που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από την αντιπολίτευση και τις ενώσεις που προασπίζονται το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.