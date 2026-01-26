Οι ΗΠΑ συγκλονίζονται από νέο περιστατικό βίας της ICE, με τη δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή εντατικής θεραπείας Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεάπολη, εν μέσω της σκληρής γραμμής που ακολουθεί η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στη μετανάστευση.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Πρέτι φέρεται να προσέγγισε τους πράκτορες κρατώντας όπλο και να «αντιστάθηκε βίαια» στις προσπάθειες αφοπλισμού του, ωστόσο βίντεο από πολλαπλές γωνίες δείχνουν τον 37χρονο να κρατά μόνο κινητό τηλέφωνο, ενώ προσπαθεί να βοηθήσει διαδηλωτή που είχε ψεκαστεί με χημικά. Σε ένα από τα βίντεο, πράκτορας φαίνεται να τον αφοπλίζει πριν εκείνος δεχθεί πολλαπλούς πυροβολισμούς εξ επαφής.

Ο Πρέτι είχε άδεια οπλοκατοχής, γεγονός που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο την οργή της κοινής γνώμης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συγκρίσεις με ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, όπου η συζήτηση για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, την αστυνομική βία και τα σύνορα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, ειδικά μετά τα επανειλημμένα περιστατικά έντασης στη Μεσόγειο. Όπως στις ΗΠΑ, έτσι και στην Ιταλία, οι σκληρές πολιτικές για τη μετανάστευση έχουν γίνει εργαλείο πολιτικής πόλωσης, με κυβερνήσεις να προβάλλουν τη «νόμιμη τάξη» και αντιπολίτευση και οργανώσεις δικαιωμάτων να καταγγέλλουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιταλία, διαδηλώσεις και πολιτικός αντίκτυπος

Μετά τη δολοφονία Πρέτι, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αψηφώντας τη σφοδρή χειμωνιάτικη κακοκαιρία, ζητώντας την κατάργηση της υπηρεσίας ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που πρωταγωνιστεί στις μαζικές επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών. Παράλληλα, στην Ουάσιγκτον εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ενώ διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν σε Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και στη Μινεάπολη, όπου οι αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων, γκλομπ και κρότου-λάμψης.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Δημοκρατικός ηγέτης στη Γερουσία Τσακ Σούμερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μπλοκαρίσματος του πακέτου χρηματοδότησης της κυβέρνησης, εάν συμπεριλαμβάνει κονδύλια για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αυξάνοντας τον κίνδυνο λουκέτου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέσα στις επόμενες ημέρες. Η σύγκρουση θυμίζει τις ευρω-μεσογειακές εντάσεις, όπου χώρες όπως η Ιταλία πιέζουν για αυστηρότερο έλεγχο συνόρων, ενώ Βρυξέλλες και ΜΚΟ ζητούν σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προστασία προσφύγων.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπερασπίζεται τους πράκτορες, με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοεμ να χαρακτηρίζει το περιστατικό «τρομοκρατική ενέργεια στο εσωτερικό», κάνοντας λόγο για διαρκείς επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Ο στενός συνεργάτης του προέδρου, Στίβεν Μίλερ, κατηγόρησε τον Πρέτι ως «εν δυνάμει δολοφόνο», ισχυρισμοί που απορρίφθηκαν εξοργισμένα από Δημοκρατικούς αξιωματούχους στη Μινεσότα και από την οικογένεια του θύματος, η οποία έκανε λόγο για «αποτρόπαια ψέματα» της διοίκησης. Η κλιμάκωση στις ΗΠΑ τροφοδοτεί μια ευρύτερη, διεθνή συζήτηση για το πώς δημοκρατίες, από την Ιταλία έως την Αμερική, διαχειρίζονται τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τα δικαιώματα, σε μια εποχή που η κοινωνική πόλωση και ο φόβος διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα.