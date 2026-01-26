Διαδηλωτές κατά της υπηρεσίας ICE συγκεντρώθηκαν την Κυριακή σε ξενοδοχείο στη Μινεάπολη, στο οποίο θεωρούσαν ότι διέμεναν ομοσπονδιακοί πράκτορες. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν ρίψεις αντικειμένων, θραύση υαλοπινάκων και αναγραφή συνθημάτων στην πρόσοψη του κτιρίου.

Η συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Home2 Suites by Hilton πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, μία ημέρα μετά τον θάνατο του 37χρονου διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι από πυρά πρακτόρων της Συνοριοφυλακής.

Σύμφωνα με αναφορές, σημειώθηκαν ρίψεις αντικειμένων κατά αστυνομικών και άλλων ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο λόμπι του ξενοδοχείου. Οι παρευρισκόμενοι χρησιμοποίησαν αυτόματους πωλητές για να εμποδίσουν την είσοδο των διαδηλωτών στο κτίριο. Ένας άνδρας επιχείρησε να απωθήσει τους συγκεντρωμένους φωνάζοντας: «Είμαστε όλοι ντόπιοι, το κάνετε χωρίς λόγο».

Οι διαδηλωτές προκάλεσαν θόρυβο χτυπώντας κάδους απορριμμάτων και χρησιμοποίησαν σφυρίχτρες. Επιπρόσθετα σημειώθηκαν βανδαλισμοί και αναγράφηκαν συνθήματα κατά της ICE στην πρόσοψη του κτηρίου.

Ένας ομοσπονδιακός πράκτορας που φρουρούσε την είσοδο του ξενοδοχείου φέρεται να τραυματίστηκε στο πρόσωπο, αν και δεν κατέστη σαφές υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκε ο τραυματισμός του.

Αργότερα, στο σημείο έφτασαν ομοσπονδιακοί πράκτορες με τεθωρακισμένο όχημα, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος. Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Μινεσότα ανακοίνωσε ότι η Πολιτειακή Περίπολος κλήθηκε να συνδράμει την αστυνομία του Μινεάπολις λόγω των υλικών ζημιών στο ξενοδοχείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο διέμεναν πράγματι ομοσπονδιακοί πράκτορες, σύμφωνα με τη New York Post. Η κινητοποίηση αυτή ακολουθεί τις διαμαρτυρίες που σημειώθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου μετά τον θάνατο της 37χρονης Renee Nicole Good από πυρά πράκτορα της ICE, όταν εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από άλλο ξενοδοχείο (Hilton Canopy) για τον ίδιο λόγο.