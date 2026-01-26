Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 37χρονο κάτοικο της Μινεάπολης, Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, περίπου στις 09:00 το πρωί του περασμένου Σαββάτου (τοπική ώρα). Ένα βίντεο που μοιράστηκε με τους New York Times μια μάρτυρας και ο δικηγόρος της, καθώς και άλλα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφουν τη βίαιη σκηνή, όπου οι πράκτορες φαίνεται να πυροβολούν τουλάχιστον 10 φορές σε διάστημα πέντε δευτερολέπτων.

Το βίντεο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την περιγραφή του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με την υπηρεσία, ξεκίνησε όταν ένα άτομο οπλισμένο με πιστόλι πλησίασε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες με την πρόθεση να τους «σφαγιάσει», όπως σημειώνουν οι New York Times.

48 δευτερόλεπτα πριν από τους πυροβολισμούς

Τα βίντεο δείχνουν μια μικρή ομάδα πολιτών να στέκεται σε έναν δρόμο όπου ένα άτομο είχε συλληφθεί και βρισκόταν στο έδαφος. Οι πολίτες μιλούν στους ομοσπονδιακούς πράκτορες. Ο Πρέτι φαίνεται να βιντεοσκοπεί τη σκηνή και πλησιάζει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες κρατώντας το τηλέφωνό του.

Στη συνέχεια, ένας πράκτορας σπρώχνει δύο πολίτες από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη, ωθώντας τους προς ένα λευκό SUV.

28 δευτερόλεπτα πριν

Για δεύτερη φορά, ο πράκτορας σπρώχνει τον πολίτη με το πορτοκαλί σακίδιο. Ο πολίτης πέφτει στο έδαφος κοντά στο λευκό SUV.

25 δευτερόλεπτα πριν

Ο Πρέτι προσπαθεί να μπει ανάμεσα στον πράκτορα. Το βίντεο δείχνει τον ίδιο πράκτορα να ψεκάζει σπρέι πιπεριού προς το πρόσωπο του Πρέτι. (Αυτός ο πράκτορας θα πυροβολήσει αργότερα τον Πρέτι.)

Ο Πρέτι κρατά το τηλέφωνό του στο ένα χέρι και με το άλλο χέρι προστατεύεται από το σπρέι.

23 δευτερόλεπτα πριν

Ο Πρέτι φαίνεται να προσπαθεί να βοηθήσει τον πολίτη με το πορτοκαλί σακίδιο να σηκωθεί, ενώ ο πράκτορας συνεχίζει να ψεκάζει την ομάδα με σπρέι πιπεριού.

17 δευτερόλεπτα πριν

Αρκετοί πράκτορες αρπάζουν τον Πρέτι, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά το τηλέφωνό του. Άλλοι πράκτορες πλησιάζουν και προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον Πρέτι στο έδαφος.

11 δευτερόλεπτα πριν

Ο Πρέτι περιβάλλεται από μια ομάδα επτά πρακτόρων, μερικοί από τους οποίους τον έχουν ρίξει στο έδαφος. Ένας από τους πράκτορες, που φοράει γκρι πανωφόρι, πλησιάζει τον Πρέτι. Τα χέρια του πράκτορα είναι άδεια, καθώς πλησιάζει τον Πρέτι, ενώ οι άλλοι πράκτορες τον κρατούν γονατισμένο.

1 δευτερόλεπτο πριν

Ένας όγδοος πράκτορας ενώνεται με την ομάδα. Ο πράκτορας με το γκρι πανωφόρι φαίνεται να τραβά ένα όπλο από κοντά στο δεξί ισχίο του Πρέτι. Στη συνέχεια, ο πράκτορας αρχίζει να απομακρύνεται από τη συμπλοκή με το όπλο.

Ταυτόχρονα, ένας άλλος πράκτορας βγάζει το όπλο του από τη θήκη του και το στρέφει προς την πλάτη του Πρέτι.

Πρώτος πυροβολισμός

Ο πράκτορας με το γκρι πανωφόρι απομακρύνει το όπλο από τον τόπο του συμβάντος. Το όπλο ταιριάζει με το προφίλ ενός όπλου που, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ανήκε στον Πρέτι. Στη συνέχεια, ενώ ο Πρέτι είναι γονατισμένος και ακινητοποιημένος, ο πράκτορας που στέκεται ακριβώς από πάνω του φαίνεται να πυροβολεί μία φορά τον Πρέτι από κοντινή απόσταση. Αμέσως μετά πυροβολεί τρεις ακόμα φορές.

Κι άλλοι πυροβολισμοί

Αρκετοί αστυνομικοί απομακρύνονται από τον Πρέτι, ο οποίος είχε καταρρεύσει. Ένας άλλος αστυνομικός -ο ίδιος που έσπρωξε τους πολίτες στον δρόμο και ψέκασε τον Πρέτι με σπρέι πιπεριού- έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τον Πρέτι. Ο πρώτος αστυνομικός επίσης πυροβόλησε κι άλλες φορές. Μαζί, πυροβόλησαν έξι ακόμα φορές τον Πρέτι, ενώ αυτός βρισκόταν ακίνητος στο έδαφος.

Φαίνεται ότι τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί έπεσαν μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Τη στιγμή του 10ου πυροβολισμού, ο πράκτορας που απομακρύνθηκε με το όπλο έχει περάσει τον δρόμο, όπως αναφέρουν οι New York Times. Ο Άλεξ Πρέτι είναι το δεύτερο άτομο που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα στη Μινεσότα τις τελευταίες εβδομάδες. Το βίντεο με τον θάνατο του Πρέτι στη Μινεάπολη δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν αμέσως μετά τον πυροβολισμό.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας άνδρας πλησίασε τους πράκτορες της Συνοριακής Φρουράς με ένα πιστόλι και ότι ένας πράκτορας πυροβόλησε «αμυντικά». Μια άλλη σύγκρουση στη Μινεάπολη αυτόν τον μήνα, κατά την οποία ένας άνδρας από τη Βενεζουέλα πυροβολήθηκε στο πόδι από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα, χαρακτηρίστηκε επίσης «αμυντική» από το υπουργείο.

Ο κυβερνήτης, Τιμ Γουόλς, Δημοκρατικός της Μινεσότα, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των ομοσπονδιακών αξιωματούχων ότι ο Πρέτι αποτελούσε απειλή. Κατηγόρησε «τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ότι επινοούν ιστορίες και δημοσιεύουν φωτογραφίες».

Ο αρχηγός Μπράιαν Ο’ Χάρα του Αστυνομικού Τμήματος της Μινεάπολης δήλωσε ότι ο Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης χωρίς ποινικό μητρώο και ότι είχε έγκυρη άδεια οπλοφορίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μινεσότα, οι πολίτες μπορούν να φέρουν νόμιμα όπλο σε δημόσιο χώρο, χωρίς να το κρύβουν, εάν διαθέτουν άδεια.

Όπως και στην περίπτωση του θανάτου της Ρενέ Γκουντ, οι τοπικές και κρατικές αρχές της Μινεσότα δηλώνουν ότι το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τους εμπόδισε να διερευνήσουν τη δολοφονία του Πρέτι και ότι τους στερήθηκε η πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία και γεγονότα.