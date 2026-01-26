Σύμβολο της αμείλικτης μάχης που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά των παράτυπων μεταναστών έχει γίνει ο επικεφαλής της αστυνομίας των συνόρων στις ΗΠΑ ή ICE, Γκρεγκ Μποβίνο.

Ο Γκρεγκ Μποβίνο, που δεν διστάζει να πάει στο πεδίο για να πετάξει ο ίδιος δακρυγόνα στους διαδηλωτές με την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ, δικαιολογεί τις μεθόδους των αστυνομικών του ακόμη και μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη της Μινεάπολης, που κυβερνάται από τους Δημοκρατικούς.

Ενώ πολλά βίντεο δείχνουν αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ εναντίον του Άλεξ Πρέτι, ενός νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής φροντίδας, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος, ο Γκρεγκ Μποβίνο υπερασπίστηκε σθεναρά τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

«Τα θύματα είναι οι πράκτορες της αστυνομίας των συνόρων»

«Τα θύματα είναι οι πράκτορες της αστυνομίας των συνόρων. Δεν τους κατηγορώ», δήλωσε. Εκείνος, το όνομα του οποίου δεν πρόφερε ποτέ και τον χαρακτήρισε «ύποπτο», «ανακατεύθηκε» στην επιχείρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας και είχε «πολύ πιθανόν» την πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς, επέμεινε ο Γκρεγκ Μποβίνο.

Ο Άλεξ Πρέτι έφερε όπλο στη μέση του, για το οποίο είχε άδεια. Όμως κανένα βίντεο δεν τον δείχνει με όπλο στο χέρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες απέτρεψαν μια ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ακόμη ο υψηλόβαθμος ομοσπονδιακός αξιωματούχος, προτού ευχαριστήσει τις δυνάμεις της τάξης επειδή «έθεσαν υπό έλεγχο» τον Άλεξ Πρέτι «προτού μπορέσει» να προκαλέσει ανταλλαγή πυρών.

Ο Σεζάρ Γκαρσία Χερνάντεζ, καθηγητής Μεταναστευτικού Δικαίου στο κρατικό Πανεπιστήμιο του Όσλο, εκτιμά πως ο θερμόαιμος πενηντάρης δεν επέλεξε τυχαία να εκτελέσει το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες.

«Μετατρέπει σε επιχειρησιακή πραγματικότητα την επιθετική ρητορική της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, του προέδρου Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων», εξηγεί ο πανεπιστημιακός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ενεργώ και καθαρίζω»

Πέρυσι ο Γκρεγκ Μποβίνο διηύθυνε πολλές επιχειρήσεις που προβλήθηκαν πολύ από τα ΜΜΕ, κυρίως στο Λος Άντζελες και στο Σικάγο, καταφεύγοντας σε αυτό που αποκαλεί τακτική «ενεργώ και καθαρίζω»: να προχωρά γρήγορα σε συλλήψεις και στη συνέχεια να αποσύρεται αμέσως πριν φθάσουν οι διαδηλωτές.

Ο Γκρεγκ Μποβίνο διηύθυνε μια επιχείρηση στη Μινεάπολη όταν, στις 7 Ιανουαρίου, ένας πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα, στο αυτοκίνητό της.

Ήταν εκείνος που υπεραμύνθηκε του ότι οι πράκτορές του συνέλαβαν ένα πεντάχρονο αγόρι την προηγούμενη εβδομάδα ενώ αναζητούσαν τον πατέρα του για να τον συλλάβουν. «Είμαστε ειδικοί στη διαχείριση παιδιών», δεν δίστασε να πει ο αξιωματούχος.

Την περασμένη εβδομάδα, εικόνες τον έδειξαν να εκσφενδονίζει δακρυγόνο σε μια ομάδα διαδηλωτών στη Μινεάπολη.

«Θα ψεκάσω. Υποχωρήστε. Έρχεται το αέριο», ακούγεται να λέει προτού ρίξει το δακρυγόνο πάνω στους διαδηλωτές ενώ στήλες πράσινου καπνού υψώνονται στον ουρανό.

Αντίθετα με τους πολυάριθμους πράκτορες που φορούν κουκούλες στις επιχειρήσεις, ο Γκρεγκ Μποβίνο, απόγονος Ιταλών μεταναστών που μεγάλωσε στην αγροτική πολιτεία της Νότιας Καρολίνας, αγαπάει το φως και την αντιπαράθεση.

«Ντύνεται σαν να πήγε στο eBay για να αγοράσει μια στολή SS»

Όταν δεν φοράει εξοπλισμό μάχης, του αρέσει να περπατάει φορώντας ένα μακρύ πράσινο σταυρωτό παλτό με μεγάλους γιακάδες, που ήταν δημοφιλές κατά τον Α’ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτι που οδηγεί ορισμένους επικριτές σε καθόλου κολακευτικές συγκρίσεις.

«Ο Γκρεγκ Μποβίνο ντύνεται πραγματικά σαν να πήγε στο eBay για να αγοράσει μια στολή SS», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γκάβιν Νιούσομ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Ο αστυνομικός απάντησε πως το παλτό αυτό ανήκε σε στολή της “Border Patrol” (της αστυνομίας των συνόρων, μιας άλλης ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης) την οποία έχει εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

«Προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πράκτορες της αστυνομίας των συνόρων και της ICE σαν την Γκεστάπο, τους ναζί και άλλους χαρακτηρισμούς», είπε στο CNN, προσθέτοντας πως ο Άλεξ Πρέτι μπορεί να είχε επηρεαστεί από τέτοιες δηλώσεις.

«Μήπως αυτό το άτομο ήταν θύμα, όπως τόσοι άλλοι, αυτού του είδους της βίαιης ρητορικής;» διερωτήθηκε.

Για τον Σεζάρ Γκαρσία Χερνάντεζ, ο Γκρεγκ Μποβίνο στέλνει ένα καθαρό μήνυμα. «Δεν προκαλεί καμία αμφιβολία ότι η θέση της κυβέρνησης Τραμπ είναι πως δεν υπάρχει χώρος για διαφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή είναι μια τρομακτική προοπτική».