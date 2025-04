Σε συναγερμό βρίσκεται το Πολιτειακό πανεπιστήμιο της Φλόριντα μετά από πυροβολισμούς που τραυμάτισαν έξι ανθρώπους, ενώ ένα άτομο έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το CNN, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στους χώρους του Florida State University (FSU) στο Ταλαχάσι.

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να απομακρύνουν ένα πτώμα.

Footage from Florida State University active shooter situation. Prayers to all involved 🙏🏻 pic.twitter.com/fr3CAFH3WO

Η περιοχή έχει εκκενωθεί και ο συναγερμός παραμένει.

Το FBI συνδράμει τις αρχές στο πανεπιστήμιο και έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Police seem to be carrying a body out of Florida State University pic.twitter.com/1H8oQcDQ2t