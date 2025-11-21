Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αφήνοντας αιχμές για τη στάση «πεφωτισμένου ηγέτη» και την πολιτική του κατεύθυνση. Παράλληλα, δήλωσε πως θα διαβάσει το νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι θέλει να καταλάβει πώς ο ΣΥΡΙΖΑ από το 31,5% μετά το μνημόνιο έφτασε στο 17,8% το 2023.

Ο κ. Τσακαλώτος υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρούσε να μετατοπίσει το κόμμα προς το κέντρο, κάτι που, όπως είπε, «δημιουργούσε αμφισημίες». «Όταν εντάσσεις στο πρόγραμμα Αντώναρο και Κεδίκογλου, ο κόσμος αναρωτιέται με ποιους είσαι», είπε, προσθέτοντας ότι «κεντρώες λύσεις δεν δουλεύουν».

Για τη σημερινή στάση του κ. Τσίπρα ανέφερε μιλώνστας στον ΣΚΑΪ, ότι τον βλέπει «σε διάθεση κεντρώας μετατόπισης», ενώ για πιθανές συνεργασίες δήλωσε ότι «η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί με Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι με έναν πεφωτισμένο ηγέτη που θεωρεί ότι μιλά απευθείας με τον λαό». Τόνισε επίσης ότι πιο δύσκολα η Νέα Αριστερά θα συνεργαστεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παρά τις επιφυλάξεις του, τόνισε ότι ένα χαρισματικό πρόσωπο μπορεί να υπηρετήσει ένα συλλογικό αριστερό πρόγραμμα, εφόσον αντιμετωπίζει «τα διεθνή ζητήματα, την ερήμωση της χώρας και το δημογραφικό».

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε και στα εμπόδια για μια αλλαγή κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καθιστά οξύμωρο ένα φιλελεύθερο λαϊκό μέτωπο», αλλά και το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 που «επιδιώκουν να ενισχύσουν τα ποσοστά τους». Αιχμές άφησε και για τον Τσίπρα, λέγοντας ότι «επιμένει πως εκείνος πρέπει να αναλάβει επειδή η αντιπολίτευση δεν αποδίδει».

Τέλος, εμφανίστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο κλεισίματος της Νέας Αριστεράς και άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα. «Αν η αριστερά δεν σοβαρευτεί και δεν ανασυγκροτηθεί, δεν αλλάζουν οι συσχετισμοί δυνάμεων», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι «ο Μητσοτάκης έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι».