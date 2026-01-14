Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τον χωρισμό του από τη συναθλήτριά του Πάουλα Μπαντόσα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετικά δημοσιεύματα.

Όπως προκύπτει, ο Έλληνας τενίστας φέρεται να έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της Κρίστεν Τόμς, η οποία έχει επίσης παρελθόν στον χώρο του τένις. Σύμφωνα με τη Marca, η Κρίστεν Τόμς είναι «πρώην τενίστρια που στράφηκε στο μόντελινγκ», με την Αμερικανίδα να θεωρείται ότι εγκατέλειψε την αγωνιστική της καριέρα μετά τη συμμετοχή της σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Το ζευγάρι έκανε δημόσια την εμφάνισή του πριν από μερικές εβδομάδες, έπειτα από ένα ρομαντικό ταξίδι στη Ναμίμπια της Αφρικής. Η Κρίστεν Τόμς εμφανίστηκε σε ανάρτηση-μπλογκ του Στέφανου Τσιτσιπά από το ταξίδι, όπου οι δυο τους φαίνονταν να απολαμβάνουν δείπνο και βόλτες σε ειδυλλιακά τοπία, κάτω από τον αφρικανικό ήλιο.

Η απόφαση του Στέφανου Τσιτσιπά να δημοσιοποιήσει τη νέα του σχέση ήρθε λιγότερο από έναν μήνα μετά τις δηλώσεις της μητέρας του, Γιούλια Τσιτσιπά, η οποία είχε μιλήσει ανοιχτά για τη «σύνθετη» σχέση του γιου της με την Πάουλα Μπαντόσα. Το άλλοτε «power couple» του τένις, που οι θαυμαστές αποκαλούσαν «Tsitsidosa», έβαλε τέλος στη σχέση του για δεύτερη φορά τον Ιούλιο, έπειτα από έντονη ψυχολογική και επαγγελματική πίεση.

Το ζευγάρι είχε κερδίσει τις καρδιές των φιλάθλων όταν επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του το 2023, ωστόσο, όπως ανέφερε η Γιούλια Τσιτσιπά, τα πράγματα έγιναν δύσκολα, οδηγώντας τελικά στον χωρισμό δύο χρόνια αργότερα. «Η σχέση τους ήταν περίπλοκη από την αρχή μέχρι το τέλος», δήλωσε η ίδια στο σερβικό μέσο Telegraf, εξηγώντας ότι από τη μία πλευρά η σχέση αποσπούσε τον Στέφανο από το τένις, ενώ από την άλλη ο χωρισμός τον επηρέασε έντονα. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μια μη συνηθισμένη σχέση εξ αποστάσεως, με αμφότερους να μπαίνουν σε αυτήν τραυματισμένοι από αγωνιστικές κακώσεις, ενώ η Πάουλα Μπαντόσα δεν αγωνιζόταν καν όταν ξεκίνησαν να βγαίνουν. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς να εγκαταλείψει την καριέρα του για χάρη της σχέσης τους.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει αρχικά «φιλικά» τον Μάιο του 2024, ωστόσο μέσα σε τρεις εβδομάδες επανασυνδέθηκε, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών. Παρ’ όλα αυτά, τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ακολούθησε νέος χωρισμός. Πηγή δήλωσε τότε στο ισπανικό περιοδικό ¡Hola! ότι ο χωρισμός ήρθε μετά τις ήττες και των δύο στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον, σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά προβλήματα και τους τραυματισμούς που επηρέασαν άμεσα τη σχέση τους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επρόκειτο για έναν «υγιή χωρισμό», χωρίς εμπλοκή τρίτων ή οικογενειακές παρεμβάσεις, αποτέλεσμα μιας ώριμης απόφασης δύο ανθρώπων που αγαπήθηκαν πολύ.

Μετά τον οριστικό χωρισμό, η Πάουλα Μπαντόσα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διέγραψαν αναρτήσεις που τους συνέδεαν, όπως αναφέρει η Daily Mail. Τον Νοέμβριο, η Πάουλα Μπαντόσα επιβεβαίωσε εμμέσως το τέλος της σχέσης, γιορτάζοντας τα 28α γενέθλιά της στο Ντουμπάι, όπου εμφανίστηκε με κορδέλα που έγραφε «Sexy and single». Παράλληλα, μοιράστηκε φωτογραφίες με τούρτα γενεθλίων που ανέγραφε «older, wiser and still hotter than ever», καθώς και μια δεύτερη κορδέλα με το μήνυμα «28 and still a 10».