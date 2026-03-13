«Πολύ ανησυχητική» χαρακτήρισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση τη «μονομερή απόφαση» των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο ρωσικό πετρέλαιο εξαιτίας της ανόδου των τιμών του αργού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η απόφαση αυτή έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η εξασθένηση των κυρώσεων αυξάνει τους ρωσικούς πόρους για τη διεξαγωγή του επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη του ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του θεσμού που αντιπροσωπεύει τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η αύξηση της οικονομικής πίεσης επί της Ρωσίας είναι αποφασιστικής σημασίας για να δεχθεί η Μόσχα να διαπραγματευθεί σοβαρά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The unilateral decision by the US to lift sanctions on Russian oil exports is very concerning, as it impacts European security.



Increasing economic pressure on Russia is decisive for it to accept a serious negotiation for a just and lasting peace.



Weakening sanctions… — António Costa (@eucopresident) March 13, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα μια 30ημερη χαλάρωση των κυρώσεων που επιτρέπει σε χώρες να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που είναι ήδη φορτωμένα σε πλοία.