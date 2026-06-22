Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν από αέρος χθες Κυριακή, 21/6 ακόμη ένα ταχύπλοο, το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και αφήνοντας άλλους έξι ναυαγούς, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») διαβεβαίωσε μέσω X ότι το σκάφος που καταστράφηκε χθες «επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική».

Αναφέρθηκε σε έξι επιζώντες και πρόσθεσε πως ειδοποίησε την ακτοφυλακή να αρχίσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποια ήταν η τύχη τους.

Παρέθεσε ασπρόμαυρο «αποχαρακτηρισμένο» απόσπασμα βίντεο, διάρκειας 10 δευτερολέπτων, πιθανόν καταγραφή από θερμική κάμερα, που απαθανατίζει το πλήγμα.

Ο αμερικανικός στρατός διεξάγει από τον Σεπτέμβριο του 2025 εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών, στοχοποιώντας ταχύπλοα στον ανατολικό Ειρηνικό και στην Καραϊβική· την παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την αμερικανική αγορά — η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πέρυσι διάφορες λατινοαμερικάνικες συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Τουλάχιστον 206 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις του είδους μέχρι σήμερα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις του.

Η κυβέρνηση Τραμπ ωστόσο ουδέποτε έχει παρουσιάσει αποδείξεις ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός της χώρας. Ειδικοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και αξιωματούχοι του ΟΗΕ θεωρούν πως διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.