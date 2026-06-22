Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με σχεδόν οκτώ στους δέκα φορολογούμενους να έχουν ήδη περάσει την «πύλη» της ΑΑΔΕ. Τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους τρεις καλείται να καταβάλει πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα που δήλωσε, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα είτε δεν επιβαρύνονται με φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 5,15 εκατ. δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. που αναμένεται να υποβληθούν φέτος.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών διαμορφώνεται ως εξής:

Το 33,24% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον φόρο που έχει ήδη βεβαιωθεί να υπερβαίνει τα 3,15 δισ. ευρώ. Ο μέσος πρόσθετος φόρος ανέρχεται στα 1.840 ευρώ ανά φορολογούμενο. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2023, είτε εφάπαξ με έκπτωση. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 15 Μαΐου, 3% για όσες κατατέθηκαν από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου.

Το 30,98% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με το συνολικό ποσό επιστροφών να φθάνει τα 477 εκατ. ευρώ και τη μέση επιστροφή φόρου να διαμορφώνεται στα 296 ευρώ.

Το 35,78% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε πρόσθετος φόρος ούτε επιστροφή.

Διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση αλλά στη συνέχεια διαπίστωσαν λάθη ή παραλείψεις, μπορούν έως τις 15 Ιουλίου 2023 να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου. Σε πολλές περιπτώσεις, η διόρθωση ή η συμπλήρωση συγκεκριμένων κωδικών μπορεί να μειώσει σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3, ενώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να διορθώσει μόνο τα πεδία στα οποία εντοπίζεται το λάθος ή η παράλειψη.

Οι κρίσιμοι κωδικοί

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κωδικούς 787-788, που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών. Η συμπλήρωσή τους επιτρέπει στους φορολογούμενους να επικαλεστούν εισοδήματα παλαιότερων ετών για την κάλυψη τεκμηρίων, περιορίζοντας ή ακόμη και μηδενίζοντας τον πρόσθετο φόρο που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης.

Νέα εκκαθάριση

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η αρχική εκκαθάριση ακυρώνεται και διενεργείται νέα, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που αναρτάται στον λογαριασμό του φορολογούμενου στο myAADE εμφανίζει τόσο το αποτέλεσμα της αρχικής όσο και της νέας εκκαθάρισης, αποτυπώνοντας τη μεταβολή του φόρου που προκύπτει μετά τις διορθώσεις. Η έγκαιρη υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, έως τις 15 Ιουλίου 2023, απαλλάσσει τους φορολογούμενους από την επιβολή προστίμου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.