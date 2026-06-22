Σήμερα Δευτέρα (22/06) εκπνέει η παράταση η οποία είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπέδων για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα «https://akatharista.apps.gov.gr» και αναμένεται να ακολουθήσουν οι έλεγχοι, με τη μη δήλωση να επισύρει σημαντικές κυρώσεις.

Η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως τέλη Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως χθες Κυριακή, 21/6 στην πλατφόρμα είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες για καθαρισμό, σε σύγκριση με τις 702.000 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού των οικοπέδων και δήλωσης επισύρει σημαντικές κυρώσεις.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)

Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Όσον αφορά τους καθαρισμούς αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: