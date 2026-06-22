Η πρώην δήμαρχος της περιοχής Κουαουτέμοκ στο Μεξικό, Σάντρα Κουέβας, έγινε viral κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 έπειτα από βίντεο που ανάρτησε, όπου φαίνεται να πανηγυρίζει για την εθνική ομάδα.

Πολλοί χρήστες τη συνέκριναν με τη «La Chiquitibum», μια εμβληματική φιγούρα της ποδοσφαιρικής κουλτούρας στο Μεξικό από το Μουντιάλ του 1986. Η «Chiquitibum» δεν αποτελεί επίσημο πρόσωπο, αλλά παρατσούκλι που δόθηκε σε μια γυναίκα, εμπνευσμένο από δημοφιλές σύνθημα των κερκίδων και συνδεδεμένο με την ποπ κουλτούρα της εποχής.

Copa Mundial de Fútbol 2026: ¡Viva México, desde el Ángel de la Independencia en nuestra alcaldía #Cuauhtémoc! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/1rVrSU1C8Y — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 12, 2026

Η ίδια η Κουέβας δεν φάνηκε να ενοχλείται από τις συγκρίσεις, αντίθετα τις αντιμετώπισε με χιούμορ και τις αποδέχθηκε, καθώς το βίντεό της συνέχιζε να γίνεται viral.

«Είμαι η Chiquitibum… τι να κάνω, παιδιά; Δεν μπορώ να το βγάλω από πάνω μου. Εξάλλου, έτσι με είχαν ήδη βαφτίσει από το 1986 και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Fox News.