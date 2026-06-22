Το Πράσινο Ακρωτήρι συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Μουντιάλ 2026, καθώς μετά το 0-0 με την Ισπανία, κατάφερε να βάλει «στοπ» και στην Ουρουγουάη, αποσπώντας ισοπαλία 2-2. Η ομάδα του Μπουμπίστα διατηρεί το αήττητο και πλέον κρατά την τύχη στα χέρια της, αφού με νίκη επί της Σαουδικής Αραβίας στην τελευταία αγωνιστική θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Η Ουρουγουάη ξεκίνησε με μεγαλύτερη ένταση και απείλησε πρώτη στο 14’, όταν το σουτ του Βαλβέρδε πέρασε λίγο έξω. Ωστόσο, ήταν οι Αφρικανοί εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 21’, με τον Πίνα να εκτελεί υποδειγματικά φάουλ και να γράφει ιστορία πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ του Πράσινου Ακρωτηρίου σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι «Μπλε Καρχαρίες» έδειχναν έτοιμοι να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα, όμως η «Σελέστε» αντέδρασε λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 44’ ο Αραούχο εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση που προκάλεσε η κεφαλιά του Καμπράλ στο δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Κανόμπιο, μετά από νέα κεφαλιά του Αραούχο, ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.

Παρά το σοκ, το Πράσινο Ακρωτήρι δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 61’ ο Βαρέλα, που είχε περάσει ως αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε τα σοβαρά λάθη της άμυνας των Νοτιοαμερικανών και έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα. Δύο λεπτά αργότερα ο Μοντέιρο έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ολοκληρώσει την ανατροπή, ενώ στο 68’ η Ουρουγουάη βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Το τελικό 2-2 άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς στον όμιλο, με το Πράσινο Ακρωτήρι να βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από μία ιστορική πρόκριση στη φάση των «16».