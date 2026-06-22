Η έκρηξη η οποία σημειώθηκε χθες Κυριακή στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στο Κατάρ, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 54 άνθρωποι, ενώ 18 αγνοούνται, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, που μερικές ώρες νωρίτερα είχε κάνει λόγο περί «τεχνικής βλάβης».

«Συνολικά 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο συμβάν σε εργοστάσιο στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να βρεθούν «18 αγνοούμενοι».

Video footage which allegedly shows the moment the explosion occurred tonight at the Ras Laffan Liquified Natural Gas Plant near Doha, Qatar. pic.twitter.com/tEZLxzrZjW — OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2026

Νωρίτερα, είχε κάνει γνωστό ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνική βλάβη».