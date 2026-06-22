Συγκλονιστικές εικόνες από τον Παρθενώνα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 220 χρόνια ολοκληρώθηκε η συμπλήρωση του δυτικού αετώματος.

Τα πλάνα είναι εντυπωσιακά, καθώς αποτυπώνουν την όψη του Παρθενώνα από ψηλά και αναδεικνύουν τη νέα του μορφή.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης, ενώ παράλληλα απομακρύνθηκαν τα εξωτερικά ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου.

Με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθηματικού τοίχου, αποκαταστάθηκε η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος στην πληρέστερη δυνατή μορφή της.

Η αποκατάσταση των ορθοστατών του τυμπάνου αποτέλεσε μία από τις πιο σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών για την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), καθώς απαιτήθηκαν εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και απόλυτη ακρίβεια σε όλα τα στάδια, από την επεξεργασία των νέων μαρμάρων έως την ανύψωση και την τοποθέτησή τους στο μνημείο.

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