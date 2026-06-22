Ειδική επιχείρηση για την απομάκρυνση ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου στήθηκε το πρωί της Δευτέρας 22/6 από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσία ισχυρών δυνάμεων της ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε., στην οδό Ατρειδών, ανατολικά της πόλης.

Η παρουσία των αστυνομικών κρίθηκε απαραίτητη, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις από τους φερόμενους ιδιοκτήτες, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Λάζαρος Ζαχαριάδης. Σημειώνεται πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου επιχείρησαν αρκετές φορές από το 2024 να απομακρύνουν το συγκεκριμένο όχημα από το δρόμο, το οποίο δεν έφερε ούτε αριθμό πλαισίου, ούτε αριθμό κινητήρα. Ωστόσο, δεν τα κατάφερναν εξαιτίας της αντίστασης από τους φερόμενους ιδιοκτήτες.

«Αναγκαστήκαμε να σηκώσουμε το συγκεκριμένο όχημα ως ρύπο, διότι υπήρχαν συνεχείς καταγγελίες από τη γειτονιά. Η ειδική επιχείρηση που στήθηκε σήμερα ολοκληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα, όμως έπαιξε καταλυτικό ρόλο η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία και ευχαριστώ πάρα πολύ», τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης.

Υπογράμμισε, δε, πως από τη δημοτική αρχή γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μαζευτούν από τους δρόμους τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. Το 2025 αποσύρθηκαν 352 αυτοκίνητα και 725 δίκυκλα και τρέιλερ, ενώ για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 σηκώθηκαν άλλα 43 Ι.Χ. και 48 μοτοσικλέτες.

«Σε ενάμιση χρόνο έχουμε δημιουργήσει 400 θέσεις πάρκινγκ μόνο από αυτή τη διαδικασία. Είναι μία επίπονη και δύσκολη προσπάθεια, την οποία η υπηρεσία καταφέρνει έστω και με δυσκολίες να την ολοκληρώσει», συμπληρώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.