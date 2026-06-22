Η Ιρίνα Σάικ μοιράστηκε μια ιδιαίτερη στιγμή από την επίσκεψή της στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου βρέθηκε καλεσμένη για ομιλία στο περίφημο Oxford Union, έναν από τους παλαιότερους και πιο ιστορικούς φοιτητικούς συλλόγους συζήτησης παγκοσμίως.

Η Ρωσίδα καλλονή και μοντέλο εξέφρασε τη συγκίνησή της μέσα από ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας πως αποτελεί «μεγάλη τιμή» η πρόσκληση να μιλήσει σε έναν χώρο που έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους σημαντικότερους στοχαστές, ηγέτες και προσωπικότητες παγκόσμιας επιρροής.

Για την εμφάνισή της στην εκδήλωση, η ίδια επέλεξε ένα λιτό γκρι κοστούμι, σε minimal γραμμή, το οποίο συνδύασε με μαύρα πέδιλα. Το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό και φυσικό, αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά.

Η παρουσία της φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η απλότητα του look της σε συνδυασμό με τη φυσική της λάμψη τράβηξε όλα τα βλέμματα, όπως ήταν αναμενόμενο, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Ευχαριστώ το Oxford Union και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για την ευκαιρία να μοιραστώ το ταξίδι μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τη θερμή υποδοχή, τις ουσιαστικές συζητήσεις και τις αξέχαστες στιγμές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία της στο ιστορικό Oxford Union εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση διαλέξεων που φιλοξενούνται εκεί, ενώ το University of Oxford παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως.