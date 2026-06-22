Το Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά, για τους ανθρώπους της Ξάνθης και του φιλάθλους του τοπικού ΑΟΞ (από Xanthi FC), ξυπνάει μνήμες.

Μνήμες από τις σεζόν που η ομάδα αγωνιζόταν ακόμα στις επαγγελματικές κατηγορίες έστω και αν ήταν τα «σαλόνια» της Super League 2. Και γιατί αυτό; Γιατί από την τότε εποχή της Ξάνθης και συγκεκριμένα, από την σεζόν 2020-21 στο φετινό Μουντιάλ του 2026 στο κορυφαίο επίπεδο δηλαδή βρίσκονται όχι ένα, αλλά τρία στελέχη της Ακριτικής ομάδας, που στην Ελλάδα ή πέρασαν και δεν ακούμπησαν ή έφυγαν νύχτα!

Μόλις εννέα παιχνίδια ο Πόποβιτς

Το 2020 λοιπόν η Ξάνθη υποβιβάστηκε στην Super League 2 και πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ανέλαβε ο Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας Μπιλ Πάππας. Επίσημα πήρε τα ηνία της ομάδας τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Άρης Πιαλόγλου.

Ο Πάππας ήθελε ένα ισχυρό όνομα για τον πάγκο της ομάδας για να ηγηθεί της προσπάθειας της επανόδου στη Super League. Έτσι επέλεξε τον Τόνι Πόποβιτς, έναν προπονητή με σημαντικές παραστάσεις από την Αυστραλία και με σημαντικότερο επίτευγμα την κατάκτηση του AFC Champions League με τους Western Sydney Wanderers.

Κατά την παρουσίασή του είχε δηλώσει ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση και τη συνεργασία με τον σύλλογο, ωστόσο δεν πήγε και πολύ καλά αυτό, καθώς η παρουσία του Πόποβιτς στον πάγκο της Ξάνθης ήταν σύντομη.

Ο Αυστραλός τεχνικός κάθισε στον πάγκο του ΑΟΞ μόλις σε εννέα αναμετρήσεις. Ανέλαβε επίσημα την ομάδα στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 και μετά από 166 ημέρες στις 22 Φεβρουαρίου 2021 αποχώρησε. Σε αυτό το διάστημα στα εννέα παιχνίδια, είχε με την Ξάνθη τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες με γκολ 8-6.

Ο Πόποβιτς βρέθηκε αντίπαλος με ομάδες όπως ο ΟΦ Ιεράπετρας, Διαγόρας, Τρίκαλα, ΑΕ Καραϊσκάκης, Εργοτέλης, Χανιά, Λεβαδειακός, Ιωνικός και Απόλλων Λάρισας. Η αποζημίωσή του από την Ξάνθη ήταν 500 χιλ. ευρώ, ωστόσο είναι άγνωστό αν την πήρε.

Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του στον πάγκο της Ξάνθης, αυτός δεν ήταν άλλος από τον Μπάμπη Τεννέ!

Μετά το πέρασμά του από την Ελλάδα, ο Πόποβιτς ανέλαβε την Μελβούρνη Βίκτορι και από το 2021 μέχρι το 2024 σε 91 παιχνίδια είχε 37 νίκες, 26 ισοπαλίες και 2 ήττες, μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2024 που ανέλαβε την Εθνική Αυστραλίας.

Ο Πόποβιτς ανέλαβε το έργο να πάει την Αυστραλία στο Μουντιάλ 2026 και όχι απλά τα κατάφερε αλλά είναι πολύ κοντά και σε πρόκριση στην νοκ άουτ φάση. Η Εθνική Αυστραλίας νίκησε την Τουρκία, ηττήθηκε από τις ΗΠΑ, αλλά απομένει ένας ακόμα αγώνας με τους Αυστραλούς να είναι στην δεύτερη θέση του ομίλου με 3 βαθμούς μαζί με την Παραγουάη και παίζουν μαζί στο τελευταίο ματς.

Ο Ίτσο και ο Έλιοτ

Εκτός όμως από τον Πόποβιτς, στην Ξάνθη εκείνης της σεζόν με τις ευλογίες του Αυστραλού προπονητή και του μεγαλομετόχου Μπίλ Πάππας ήρθαν δύο ακόμη παίκτες που αυτή τη στιγμή είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Αυτοί είναι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστραλίας Πολ Ιτσο και ο δεξιός μπακ της Νέας Ζηλανδίας Κάλαν Έλιοτ!

Ο Ίτσο αποκτήθηκε από την Ξάνθη την 1η Οκτωβρίου 2020 από την Αδελαϊδα Γιουνάιτεντ με εισήγηση του Πόποβιτς. Στην Ακριτική ομάδα έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2022 όπου αποχώρησε ως ελεύθερος και μετακόμισε στην Μελβουρνη Βίκτορι.

Με την Ξάνθη είχε 50 συμμετοχές από τις οποίες στις 31 κράτησε ανέπαφη την εστία του. Αυτή τη στιγμή είναι στις τριάδα των τερματοφυλάκων της Εθνικής Αυστραλίας στο Μουντιάλ 2026, ενώ σε συλλογικό επίπεδο παίζει στην Δανία με την Ράντερς.

Όσον αφορά τον Κάλαν Έλιοτ αυτόν στην Ξάνθη δεν τον είδε κανείς ποτέ! Αποκτήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 από την Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας και αυτός με εισήγηση του Πόποβιτς. Έμεινε στην Ξάνθη μέχρι τις 29 Ιουνίου 2021, χωρίς να αγωνιστεί ούτε μια φορά!

Συγκεκριμένα σε 29 παιχνίδια της Ξάνθης, στα 10 ήταν στον πάγκο, ενώ στα υπόλοιπα 19 ήταν εκτός αποστολής! Μετά την Ξάνθη ακολούθησε πάλι η Ουέλινγκτον, η Μάδεργουελ και πλέον είναι παίκτης της Όκλαντ από το 2024.

Στην Εθνική ομάδας της Νέας Ζηλανδίας έκανε ντεμπούτο στις 23 Μαρτίου 2023 και τώρα είναι στο Μουντιάλ. Μάλιστα αγωνίστηκε και στην πρεμιέρα της Νέας Ζηλανδίας απέναντι στο Ιράν μπαίνοντας αλλαγή στο 78ο λεπτό του αγώνα.