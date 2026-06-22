Στον Παναθηναϊκό οριστικά στέλνουν Ιταλικά δημοσιεύματα τον Ντε Φράι. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν στην γειτονική χώρα ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός απάντησε θετικά στην πρόταση που του είχαν καταθέσει «πράσινοι».

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Ιταλούς το «τριφύλλι» πρόσφερε στον παίκτη συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεταξύ, τις τελευταίες ώρες έχει υπάρξει η πληροφορία ότι ο Ντε Φράι αναμένεται να ταξιδέψει για την Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, κάτι το οποίο από τον Παναθηναϊκό δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε και διαψευστεί.