Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε πως εξασφάλισε τον χώρο που απαιτείται για την κατασκευή του νέου της γηπέδου 100.000 θέσεων.

Το σχέδιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι να κατασκευάσει το μεγαλύτερο γήπεδο της Βρετανίας, το οποίο θα βρίσκεται στην καρδιά ενός τεράστιου έργου ανακατασκευής 150 εκταρίων (1.500 τ.χλμ) που περιλαμβάνει επίσης 15.000 νέες κατοικίες και θα δημιουργήσει 48.000 θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και 90.000 σε εθνικό επίπεδο.

Το κόστος θα είναι 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για το πότε οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θα μετακομίσουν στο νέο γήπεδο.

«Η σημερινή ανακοίνωση υπογραμμίζει την πρόοδο που σημειώνουμε για την παράδοση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενός νέου σταδίου παγκόσμιας κλάσης και σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο καθώς μπαίνουμε στην επόμενη φάση του έργου», δήλωσε η Κολέτ Ρος, διευθύνουσα σύμβουλος του έργου του νέου σταδίου.

«Το γεγονός ότι μπορούμε να χτίσουμε τόσο κοντά στο Old Trafford μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την κληρονομιά, τις παραδόσεις και τις τελετουργίες που είναι τόσο σημαντικές για τους οπαδούς μας», κατέληξε.