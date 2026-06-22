Σκηνικό απόλυτης αναρχίας και τρόμου εκτυλίχθηκε στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της «Γιορτής της Μουσικής» (Fête de la Musique), του μεγαλύτερου υπαίθριου φεστιβάλ της χώρας, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο άγριων συγκρούσεων. Ο απολογισμός σοκάρει, καθώς καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο μαχαιρώματα, καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, καθώς και πάνω από 10 περιστατικά όπου νεαρές γυναίκες δέχτηκαν επιθέσεις με σύριγγες, με τις Αρχές να προχωρούν σε 243 συλλήψεις σε όλη την επικράτεια.



Στην Τουλούζη και το κοντινό Κολομιέ, ένας άνδρας και μια γυναίκα νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση μετά από άγριες επιθέσεις με μαχαίρι. «Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας εξετάζεται σπιθαμή προς σπιθαμή για να εντοπιστούν όσοι χρησιμοποίησαν μαχαίρια εναντίον πολιτών», ανέφερε πηγή των ερευνών.

Την ίδια ώρα, το Παρίσι θύμιζε εμπόλεμη ζώνη με σπασμένα αυτοκίνητα και πλιάτσικο. Στο Σατελέ, συμμορίες νεαρών άρχισαν να ξυλοκοπούν περαστικούς προκαλώντας πανικό. Ένας Βρετανός αυτόπτης μάρτυρας, ο Στιβ, περιέγραψε το χάος:



«Οι δρόμοι έγιναν επικίνδυνα υπερπλήρεις και οι ταραχοποιοί το εκμεταλλεύτηκαν. Άνθρωποι ούρλιαζαν και υπήρχε πραγματικός φόβος ότι οι συμπλοκές θα προκαλούσαν ποδοπάτημα».

🇫🇷BREAKING: Incredible violence and lynchings in the middle of the street during the Festival of Music in Paris (Fête de la Musique).



The interior ministry claims the event was peaceful with "no major incidents."



If it wasn't for X, they would get away with their lies. pic.twitter.com/xWLKimnnka — Remix News & Views (@RMXnews) June 22, 2026

Η φρίκη κορυφώθηκε με τις επιθέσεις με σύριγγες. Μια κοπέλα έπεσε θύμα βιασμού αφού πρώτα της επιτέθηκαν με σύρριγα, ενώ καταγγέλθηκαν σεξουαλικές επιθέσεις ακόμη και κατά ανηλίκων 12 και 15 ετών.

Η υποκρισία των Αρχών προκαλεί οργή, καθώς η αντιδήμαρχος του Παρισιού, Λαμία Ελ Ααράτζ, είχε καλέσει «τη νεολαία της Ευρώπης να έρθει να παρτάρει», παρά το γεγονός ότι και το 2025 είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια, με την ίδια να παραδέχεται πως «πέρυσι υπήρξε αντίκτυπο στον δημόσιο χώρο, υπήρξαν ακρότητες, επεισόδια και πολλή σεξουαλική βία».

🇫🇷 France’s annual Fête de la Musique descended into anarchy overnight.



Police arrested 243 people nationwide after a night that saw two stabbings, two reported rapes, multiple sexual assaults and more than 10 women attacked with syringes.



There were 148 arrests in Paris alone… pic.twitter.com/rHoW3HCErM — Europa.com (@europa) June 22, 2026

Παρά την παρουσία 5.000 αστυνομικών, οι εντολές που είχαν ήταν να μείνουν πίσω και να παρέμβουν μόνο αν ήταν «απολύτως απαραίτητο», αφήνοντας ανυπεράσπιστους τους χιλιάδες τουρίστες, σύμφωνα με την Daily Mail.