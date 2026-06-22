Μέσα στο απόλυτο πολιτικό χάος των τελευταίων επτά ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας άνθρωπος έχει καταφέρει να γίνει το απόλυτο αντίδοτο στις δακρύβρεχτες παραιτήσεις των Βρετανών ηγετών. Ο λόγος για τον Τόμπιας Γκαφ, τον ιδιαίτερα γυμνασμένο τεχνικό ήχου από το Κεντ, ο οποίος έχει αποκτήσει το δικό του φανατικό κοινό.



Οι θαυμαστές του τον αποκαλούν «ο καυτός τύπος του βήματος» από το 2019, όταν εμφανίστηκε με ένα στενό μαύρο μπλουζάκι για να στήσει το μικρόφωνο πριν από το διάγγελμα της Τερέζα Μέι.



Η τρέλα συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς ο Κιρ Στάρμερ έγινε ο επόμενος πρωθυπουργός που αποχαιρέτησε συγκινημένος τη θέση του. Για τους Βρετανούς, όμως, η άφιξη του Γκαφ με τα δικέφαλα να διαγράφονται καθώς μετέφερε το πόντιουμ, προκάλεσε διαδικτυακό παροξυσμό.

Ένας χρήστης σχολίασε με χιούμορ ότι είναι «ο μόνος στην Ντάουνινγκ Στριτ του οποίου τα ποσοστά δημοτικότητας εξακολουθούν να ανεβαίνουν», ενώ ένας άλλος, σύμφωνα με την Daily Mail, παρατήρησε πως «ο τύπος του βήματος φαίνεται σαν να ήταν στο γυμναστήριο από την τελευταία φορά που συνέβη αυτό».

We need Starmer to hurry up and resign so we get to see Hot Podium Guy again pic.twitter.com/a8QtFBLwrd — Charlie Watts (@char1iewatts) June 20, 2026

Ο ίδιος, παντρεμένος με τη σύζυγό του Τίνα, είχε δηλώσει παλαιότερα ξαφνιασμένος: «Πρέπει να πω ότι είχε εξαιρετικό φωτισμό για να δείχνω τόσο καλός, ο ήλιος πρέπει να ήταν στη σωστή γωνία. Μπορώ να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι συνήθως δεν δείχνω τόσο καλός, δεν πρόκειται να μπω στον χώρο του μόντελινγκ ακόμα. Είμαι 36 ετών, οπότε νομίζω ότι οι καλύτερες μέρες μου μπορεί να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Αλλά είχε πολύ πλάκα να διαβάζω όλα τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Hot lecturn guy day comes around sooner and sooner pic.twitter.com/aGJo66K710 — Sascha O'Sullivan (@saschaosullivan) June 22, 2026

Ο Γκαφ συμπλήρωσε με ειλικρίνεια: «Έχω κάνει αυτούς τους ελέγχους ήχου εκατοντάδες φορές στα 15 χρόνια που είμαι στη δουλειά και όλα κυλούσαν φυσιολογικά. Σιγουρεύομαι ότι όλα τα μικρόφωνα είναι σωστά συνδεδεμένα πριν από τον λόγο παραίτησης του Πρωθυπουργού και περίπου μισή ώρα μετά γίνομαι είδηση. Άνθρωποι με προτείνουν για Πρωθυπουργό και με κατακλύζουν με κομπλιμέντα. Ήταν μια πολύ κολακευτική, αν μη τι άλλο αστεία ημέρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο».