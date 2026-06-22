Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ, η οποία είχε στο παρελθόν αποτελέσει στόχο ιρανικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η έκρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στη Βιομηχανική Πόλη Ρας Λάφαν, την κύρια μονάδα επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG του Κατάρ.

Οι αρχές απέδωσαν το περιστατικό σε «τεχνικό ατύχημα» κατά τη διάρκεια εργασιών στην εγκατάσταση, το οποίο προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά.

#Qatar ’s Minister of State for Energy Affairs and CEO of @qatarenergy Saad Sherida Al-Kaabi has confirmed that 13 people of #Indian and #Pakistani origins have been killed in a fire caused by an explosion at the Barzan local gas supply facility in #RasLaffan Industrial City on… — 👑Mohammad Ali Khursheed 👑 🇮🇳 (@_mohammad_ali_7) June 22, 2026

66 τραυματίες από την έκρηξη

Η έκρηξη στην τοπική μονάδα εφοδιασμού φυσικού αερίου Μπαρζάν είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 66 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Κατάρ.

Το υπουργείο ανέφερε ότι δεν υπάρχει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ διευκρίνισε πως οι εγκαταστάσεις εξαγωγής του εργοστασίου δεν επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η έκρηξη έγινε αισθητή στη Ντόχα

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έκανε τα παράθυρα να τρεμοπαίζουν ακόμη και στο κέντρο της Ντόχα, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους σε απόσταση άνω των 40 μιλίων από το σημείο.

Η Ρας Λάφαν αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους του Κατάρ, καθώς εκεί συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος των υποδομών που σχετίζονται με την παραγωγή και επεξεργασία LNG.

Προηγούμενες ζημιές από ιρανικές επιθέσεις

Στην αρχή του πολέμου στο Ιράν, τον Μάρτιο, δύο μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ και μία από τις δύο εγκαταστάσεις μετατροπής αερίου σε υγρό είχαν υποστεί ζημιές από επιθέσεις.

Το Κατάρ είχε τότε αναφέρει ότι οι ζημιές έθεσαν εκτός λειτουργίας περίπου το 17% της εξαγωγικής ικανότητας της χώρας, με τις επισκευές να εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσουν έως και πέντε χρόνια.

Η νέα έκρηξη προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου βρίσκονται στο επίκεντρο της περιφερειακής έντασης και της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας.