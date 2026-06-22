Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομική επιχείρηση, που άρχισε στις 11.35 τοπική ώρα (18.35 ώρα Ελλάδας) “είναι ακόμη σε εξέλιξη”, πρόσθεσαν οι δυνάμεις της τάξης χωρίς να δώσουν πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου.

🚨Montreal Update-



One shooter has been captured and at least one more shooter is still on the loose. pic.twitter.com/LJsL84pG5e — Based Teen (@BasedTeen_) June 22, 2026

“Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε το κίνητρο πίσω από όλα αυτά”, δήλωσε στο δίκτυο Radio-Canada ο Ίαν Λαφρενιέρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Κεμπέκ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια.

🇨🇦 More footage from the scene in Montreal shows police everywhere.



It's a chaotic situation, and while it's not confirmed, it looks like the shooter is still inside.



Writer: Daniyalpic.twitter.com/CgrAxOISEt https://t.co/ufD6XHcCdc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 22, 2026

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ύποπτο που φορά στρατιωτική στολή και κείτεται στο έδαφος.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και ο παρακείμενος αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Το συμβουλευτικό κέντρο εβραϊκών και ισραηλινών σχέσεων (CIJA) έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι “παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση”.