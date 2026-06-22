Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι ένα καινούριο όνομα που εξετάζεται για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού ως προς τη νέα χρονιά αλλά έχοντας συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Ο Ντομίνγκος Ντουάρτε είναι 31χρονος διεθνής Πορτογάλος που μένει ελεύθερος από την Χετάφε. Έχει βρεθεί και παλαιότερα στα ραντάρ του Ολυμπιακού σε μεταγραφικό επίπεδο.

Πλέον αποτελεί ένα νέο όνομα για την θέση του στόπερ στον Ολυμπιακό. Στη Χετάφε ο έμπειρος Ντομίνγκος Ντουάρτε έπαιξε 34 ματς βασικός πέρυσι. Ήταν εκεί 4 χρόνια και άλλα 3 στη Γρανάδα. Έχει ύψος 1.92 μέτρα κα τον ξέρει πολύ καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Όλα αυτά ενώ τα πράγματα ως προς την μεταγραφή του Σμαϊλοβιτς δεν έχουν πάρει θετική τροπή. Σε αυτήν την φάση δεν υπάρχει νεότερη θετική εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός δίνει 4 εκατ. ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων αλλά η Σάντεφιορντ επιμένει στα 6 εκατ. ευρώ. Πρακτικά ο Ντουάρτε θα ανέβει για τα καλά στη μεταγραφική ιεραρχία του Ολυμπιακού εφόσον δεν κλείσει ο Σμαϊλοβιτς.