Η επίδραση που υπήρξε από τον Λουίς Σουάρες στο παιχνίδι της Εθνικής Ουρουγουάης αναδεικνύεται και από ένα φοβερό στατιστικό.

Η Ουρουγουάη έπειτα από την ισόπαλη πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Σαουδική Αραβία (1-1), ήρθε ισόπαλη 2-2 με το Πράσινο Ακρωτήρι και κινδυνεύει να μείνει εκτός συνέχειας. Η αποχώρηση παικτών όπως ο Λουίς Σουάρες φαίνεται ότι έχει πλήξει για τα καλά την Εθνική Ουρουγουάης.

Χωρίς τον Λουίς Σουάρες, η τελευταία νίκη της Εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης ήρθε πριν από 36 χρόνια. Όταν ο χαρισματικός φορ ήταν 3 ετών και τότε διεξαγόταν στην Ιταλία το Μουντιάλ του 1990 τότε η Ουρουγουάη είχε πάρει τη νίκη με 1-0 της Νοτίου Κορέας στο «Φρίουλι». Εκείνο το ματς διεξήχθη στις 21/6/90: το μοναδικό γκολ ήρθε από τα πόδια του Ντανιέλε Φονσέκα και ενώ αρχηγός της Ουρουγουάης ήταν ο Έντσο Φραντσεσκολι.

Το 1994 η Ουρουγουάη δεν συμμετείχε στο τουρνουά, ούτε και τέσσερα χρόνια αργότερα. Το 2002 πήρε δύο ισοπαλίες και αποκλείστηκε από τον όμιλο και ενώ δεν μετείχε στην τελική φάση ούτε το 2006. Από το 2010 και έπειτα η «Σελέστε» επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, φτάνοντας εκείνη τη χρονιά μάλιστα ως τα ημιτελικά με ηγέτη τον Σουάρες, που πάντα υπήρξε κομβικός στην Εθνική της πατρίδας του. Τώρα όμως τα πράγματα είναι αλλιώς.