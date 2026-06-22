Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε – στο περιθώριο της παρουσίασης του Ομπράντοβιτς – και σε ερωτήσεις που είχαν να κάνουν για την στόχευση ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει τις 7 Ευρωλίγκες.

Σε μία συνέντευξη Τύπου που κράτησε κοντά στα 45 λεπτά οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησαν για αρκετά θέματα. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ερωτηθείς και για τον στόχο ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει παραπάνω Ευρωλίγκες έκανε τα σχόλιά του. Ειδικότερα είπε για:

Το πότε σκέφτηκε για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς: «Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Άρα δεν είναι κάτι που ωρίμασε. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Άρα στο μυαλό το δικό μου ήταν ώριμο πάντα».

Την περίπτωση επιστροφής Διαμαντίδη και όχι μόνο: «Ο Παναθηναϊκός έχει τέτοια ιστορία, έχουν περάσει ιερά τέρατα, που έχουν περάσει από πόστα και ήδη προσφέρουν. Ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτός και όποιος θεωρεί ότι ο κ. Ομπράντοβιτς ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία του και το μέλλον του».

Την δυναμική του Ολυμπιακού και αν είναι ακόμη μεγαλύτερο το κίνητρο: «Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι αντίπαλοι. Φαντάζομαι για τη Ρεάλ μιλάτε… Αν θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, βέβαια θέλουμε. Ο κ. Ομπράντοβιτς είναι ο Νο1 άνθρωπος που θα μπορούσε αυτό να το φέρει εις πέρας. Ελπίζουμε ο Θεός να μας χαρίσει την υγειά μας και μια μέρα να είμαστε εδώ και να περάσουμε τη Ρεάλ».

Τον Ομπράντοβιτς σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα: «Να συμπληρώσω κάτι. Είπε ο κόουτς ότι ερχόταν σαν αντίπαλος, αλλά εγώ θέλω να εκμυστηρευτώ κάτι: τα τελευταία χρόνια περάσαμε αρκετές πίκρες, αλλά ένας άνθρωπος που με έπαιρνε τηλέφωνο μετά από κάποιες τέτοιες στιγμές, ήταν ο κύριος δίπλα μου.

Και μου έλεγε ‘Δημήτρη, μην ανησυχείς, προχώρα’. Μου έδινε κάποιες συμβουλές και μου έδειχνε πως σαν φίλος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Μπορεί σαν προπονητής να ήταν. Σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά».

Το εάν η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσε να κάνει ανήμερα της γιορτής του πατέρα στον Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Δεν θα πω κάτι άλλο (φανερά συγκινημένος). «Μπορείτε να το φανταστείτε, ο Ζέλικο επέστρεψε!». Στο κλείσιμο η αναφορά ήταν: «Θα είναι πολύ ωραίο να φτάσει ο Παναθηναϊκός τις οκτώ Ευρωλίγκες».