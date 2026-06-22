Ο David Hockney εκτός από διαμορφωτής τέχνης του 20ου και του 21ου αιώνα, με έργα του να σημειώνουν τιμές ρεκόρ όπως το «Τhe splash» που πουλήθηκε περί τα 27 εκατομμύρια ευρώ, υπήρξε και ένας από τους πιο θερμούς οπαδούς της προσωπικότητας του Κωνσταντίνου Καβάφη, αλλά και του έργου του συνολικά. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που υπήρξε και ο μοναδικός έλληνας που ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης αποτύπωσε με τον χαρακτήρα του.

Η πρώτη γνωριμία του Hockney με την προσωπικότητα του Καβάφη, που ξεδιπλώνεται μέσα από το έργο του, σημειώθηκε στην Αλεξάνδρεια που υπήρξε γενέτειρα αλλά και η πόλη που ο Κωνσταντίνος Καβάφης έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Ήταν το 1963 όταν ο Βρετανός εικαστικός σε ηλικία 26 ετών ταξίδεψε στο Καίρο, την Αλεξάνδρεια και το Λούξορ για δουλειά των «The Sunday Times» δημιουργώντας ένα οπτικό ημερολόγιο μέσω της ζωγραφικής και όχι της φωτογραφίας.

Κατά την διάρκεια αυτού του ταξιδιού ο Hockney αποτύπωσε τον Καβάφη και την ποίηση του σε σχέδια που σήμερα θεωρούνται μοναδικά και φιλοξενούνται στο βιβλίο «Fourteen Poems from C.P Cavafy», που εκδόθηκε το 1966.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα λιγότερο γνωστό κεφάλαιο της καριέρας του Βρετανού εικαστικού που πραγματοποίησε και μια δεύτερη επίσκεψη στην Αίγυπτο, το 1978, και που έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα ζωηρά τοπία και πορτραίτα του.