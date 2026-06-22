O Zέλικο Ομπράντοβιτς θα παρουσιαστεί (13:00) από τον Παναθηναϊκό στο T-Center και στο πλευρό του θα είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον σύλλογο που φέρνει πίσω έναν τεχνικό που πανηγυρίσει – μεταξύ άλλων – πέντε τίτλους Euroleague μαζί του. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει τον Σέρβο κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ αναμένεται θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού πριν από την παρουσίασή του.

Από την άλλη ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι εκείνος που θα παρουσιάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ μάλιστα έχει τα γενέθλιά του σήμερα.