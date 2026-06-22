Η κηδεία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ενός από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς ζωγράφους της Βρετανίας, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα στενό οικογενειακό κύκλο, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός του. Ο 88χρονος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Λονδίνο στις 11 Ιουνίου, προκαλώντας κύμα συγκίνησης και αποχαιρετισμών από τον χώρο της τέχνης, τον πολιτικό κόσμο και τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του ήταν ιδιαίτερα απλή και σύντομη, δια της εκπροσώπου του εδώ και δεκαετίες Έρικας Μπόλτον «Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Λονδίνο, στις 11 Ιουνίου 2026, έναν μήνα πριν κλείσει τα 89».

Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με την επιθυμία του στην τελετή παρευρέθηκαν μόνο δύο άνθρωποι: ο σύντροφός του Ζαν-Πιερ Γκονσάλβες ντε Λίμα και ο ανιψιός του Ρίτσαρντ Χόκνεϊ. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί αρκετές τελετές μνήμης για τον καλλιτέχνη μέσα στο επόμενο έτος, με εκδηλώσεις στο Λονδίνο, το Λος Άντζελες, το Παρίσι και το Γιορκσάιρ, την περιοχή όπου γεννήθηκε.

Low-key funeral held for giant of the art world David Hockney https://t.co/Uj4nnOrh9h — BBC News (UK) (@BBCNews) June 21, 2026

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του που διήρκεσε επτά δεκαετίες, ο Χόκνεϊ καθιερώθηκε ως κεντρική μορφή της pop art δημιουργώντας εμβληματικά έργα όπως τα «The Splash», «A Bigger Splash» και «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)». Έγινε γνωστός για τα ζωντανά τοπία του Γιορκσάιρ, τις εμβληματικές πισίνες του Λος Άντζελες και τα σύγχρονα πορτρέτα του μέσω iPad, ενώ το 2018 ένα έργο του πωλήθηκε για σχεδόν 70 εκατομμύρια λίρες, ρεκόρ για εν ζωή καλλιτέχνη.

Μετά τον θάνατό του, προσωπικότητες όπως ο βασιλιάς Κάρολος, η Τρέισι Έμιν και ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέτισαν φόρο τιμής, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια εμβληματική μορφή της βρετανικής και παγκόσμιας τέχνης. Παράλληλα, μεγάλο μέρος του έργου του αναμένεται να διατεθεί σε ιδρύματα και δημόσιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της καλλιτεχνικής του κληρονομιάς, σύμφωνα με το BBC.