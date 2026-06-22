Οι αγώνες Αργεντινή – Αυστρία και Γαλλία – Ιράκ για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (22/6).

Οι Αργεντινή και Γαλλία, δύο εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, μπήκαν με νίκες στο τουρνουά και θέλουν να κάνουν το 2×2 και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στους «32».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Μαγιόρκα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Μαγιόρκα

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαγιόρκα

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Αυστρία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Ιράκ Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

03:00 ΕΡΤ 1 Νορβηγία – Σενεγάλη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

06:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιορδανία – Αλγερία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου