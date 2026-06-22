Στην κόντρα του με τον Γιώργο Λιάγκα εστίασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τονίζοντας σε δηλώσεις του πως το γεγονός ότι μιλούσε μόνος του, ενώ στην τηλεφωνική τους επικοινωνία ο παρουσιαστής δεν του είχε πει όσα έπρεπε, είναι «μπούρδα».

Ειδικότερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εστίασε στην τηλεφωνική παρέμβαση που είχε κάνει στο «Πρωινό» πριν από μερικές ημέρες για να δηλώσει πως πλέον δεν υπάρχει ψυχαγωγία στην τηλεόραση, με τον Γιώργο Λιάγκα την επόμενη ημέρα να διαφωνεί έντονα.

«Δεν έδειξε καμία κόντρα χρόνων και δεν θέλω να το συνεχίσω κιόλας, γιατί την επόμενη μέρα συνέχισε να μιλάει μόνος του και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν θέλω να ξανασχοληθώ, δεν έχει και καμία ουσία πραγματικά. Αυτό που έκανε ήταν μπούρδα. Επειδή λέει για μπούρδες, αυτό ήταν μπούρδα. Μπούρδα είναι όταν έχεις έναν άνθρωπο στο τηλέφωνο να μιλάς μαζί του και την επόμενη μέρα να συνεχίζεις να μιλάς μόνος σου, ενώ αυτός ήταν εκεί και δεν του τα είπες όπως θα έπρεπε να του τα πεις κατά την άποψή σου», είπε.

Επίσης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, απάντησε για τη δήλωση του Γιώργου Λιάγκα πως ο ίδιος έχει εμμονή με τη ζώνη 10-1 στα κανάλια λέγοντας: «Δεν θα απαντήσω για την εμμονή με τη ζώνη 10-1. Αν είχα εμμονή με τη ζώνη αυτή, θα συνέβαινε κάτι άλλο. Αφού αυτό πιστεύει, αυτό είναι».

«Βεβαίως θα ξαναέκανα και πρωινό και τα πάντα. Όσο είμαι στην τηλεόραση θα μπορούσα να ξανακάνω τα πάντα», είπε κλείνοντας.