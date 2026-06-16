Σε όσα συζητήθηκαν χθες το πρωί στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανάμεσα στον ίδιο και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα.

«Να πω και κάτι, γιατί το έχω από χθες μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή την τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί, το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά, ίσως καλύτερα απ’ τον καθένα μας, που το έχουμε κάνει κι εμείς, εννοώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ.

Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζεις ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζε η καρδιά μου, όταν δημοσιογραφικά -γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ- ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία. Για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό.

Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο -εσείς θα το πείτε αυτό- θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα, με τα λάθη μου, με τα σωστά μου, και να έχω και ένα διακύβευμα, ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία.

Η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ κι εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σόου, με, με, με, με… Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός, όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με αυτή την ανοησία πια», είπε συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας.

Τι είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρενέβη τηλεφωνικά στο «Πρωινό» και απάντησε στα σχόλια που έγιναν σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για τη θέση της ψυχαγωγίας στο ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα επεκτάθηκε τόσο στην αναλογία ενημέρωσης και ψυχαγωγίας όσο και στη χρήση podcasts και vidcasts από τις τηλεοπτικές εκπομπές.

«Ούτε εσύ ο ίδιος δεν βοηθάς την τηλεόραση με τη στάση αυτή», είπε ο παρουσιαστής απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, σε ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν από τον διάλογό τους.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποστήριξε ότι η ψυχαγωγία έχει περιοριστεί σημαντικά στο καθημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, εκφράζοντας την άποψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κυριαρχείται από θέματα επικαιρότητας, εγκληματολογικού και πολιτικού περιεχομένου.

«Από το πρωί λοιπόν, από τις έξι η ώρα που ανοίγω μέχρι τις 18:00 η ώρα το απόγευμα, 80% βλέπω για σοβαρά προβλήματα πολιτικά, για δολοφονίες, για ιστορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάτι που αναφέρει και στο συνέδριο του Newsbeast Ηγεσία και Εργασία σε συζήτηση που συντόνισε ο Βίκτωρας Μοντζέλλι.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ως τηλεθεατής δυσκολεύεται να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα που μεταβαίνει από βαριά θέματα επικαιρότητας σε πιο ανάλαφρη θεματολογία. «Όταν, λοιπόν, εσύ παίζεις μια δολοφονία, και μου βγάζεις τον ξάδερφο, και το πόσα εκατοστά ήταν το μαχαίρι. Μη θέλεις, σε δυο δευτερόλεπτα, εγώ μετά να γελάσω, που μου δείχνεις το γάμο, της Δανάης Μπάρκα. Δεν θα γελάσω, ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε ότι η επικαιρότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τηλεοπτικής πραγματικότητας και πως υπάρχουν γεγονότα που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

«Όταν βγαίνουν έξω και συζητάγαν όλοι για τα Τέμπη. Τι να κάνω; Να μην παίξω τα Τέμπη;», σχολίασε.